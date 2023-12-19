Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске пройдет фестиваль детской мультипликации «Чаёныши»

Фестиваль будет проходить с 20 января по 10 февраля в три этапа: подготовительный, основной и выставка. Организатором выступил Центр социальных инноваций в сфере культуры (ЦСИ-Архангельск) при поддержке любительского объединения «Мультипликаторы Архангельской области» и Поморского культурного фонда «Берегиня». 
 
 Работа по развитию мультипликации в Архангельской области началась два года назад, благодаря проектам Поморского культурного фонда «Берегиня», поддержанным Президентским фондом культурных инициатив и Губернаторским центром Архангельской области.  Тогда на базе Северного (Арктического) федерального университета впервые прошла «Инклюзивная мастерская детской анимации Поморья», в которой приняли участие более 60 юных мультипликаторов из разных районов региона. В 2023 году руководители детских мультстудий прошли образовательный курс под руководством режиссеров – педагогов студии «Союзмультфильм», а уже в этом году начинают работу по созданию Мультсериала, посвященного 440-летию столицы Поморья.

 Познакомить юных мультипликаторов между собой, показать работы друг другу, собрать всех на одной площадке решила художник-мультипликатор, педагог центра «Вундеркинд» Екатерина Полушина. Она и  выступила с идеей проведения областного фестиваля.  Символом  фестиваля стал птенец чайки – любознательный, смелый чаёныш, которого Катя нарисовала в ходе подготовки к зачету в Мультмастерской в прошлом году.

 Как рассказала руководитель проекта,  областной фестиваль детской мультипликации «Чаёныши» задуман с целью объединить под одним крылом детские  анимационные студии, кружки, творческие коллективы Архангельска и Архангельской области. «Мы хотим, чтобы мультстудии  региона поделились опытом, узнали, кто над чем работает, чтобы и зрители и сами ребята увидели, как создаются мультфильмы: от этапа эскизов и раскадровок до файла final,mov», - поделилась Екатерина.

 Открытие фестиваля «Чаёныши» состоится 20 января в 11 часов в ЦСИ в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова на площадке ЦСИ-Архангельск.

 Основной этап «Чаёнышей» задуман в форме фестиваля-праздника. В зале будут показаны мультфильмы, созданные студиями мультипликации Архангельской области.
 Выставку создают резиденты  Мастерских ЦСИ - Студии из материалов, предоставленных участниками фестиваля.

В этом этапе  фестиваля планируется представить творческие материалы, которые используются при создании мультипликационного произведения: скетчи, персонажи, раскадровки, также фото и видео всего процесса создания мультипликационных работ.

 На протяжении работы фестиваля пройдут мастер-классы педагогов – аниматоров, режиссеров – мультипликаторов, обсуждение мультфильмов, которые представят детские мультстудии области.

 Выставка фестиваля «Чаёныш» продлится до 10 февраля и  проводится в рамках проекта коворкинг «Друзья художников», реализуемого Студией творческих инициатив «Солнце Маори» и ЦСИ -Архангельск при поддержке  Президентского фонда культурных   инициатив. 

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
 Дата и время открытия фестиваля «Чаёныши»: суббота, 20 января, 11:00
 Адрес: ЦСИ Архангельск, ул. Поморская, д. 3 (1 этаж Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова).
 Контакты: тел: 89937533766, Катерина Полушина, руководитель проекта.
 Положение о Фестивале и итоги его проведения размещаются в группе ВК «Мультипликаторы Архангельской области» - https://vk.com/event224052895

(фото с https://triptonkosti.ru)  

17 январь 08:35 | : Культура

Главные новости


Отдохнувшие и задорные. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Замки Рейна

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (153)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20