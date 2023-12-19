В Архангельске пройдет фестиваль детской мультипликации «Чаёныши»

Фестиваль будет проходить с 20 января по 10 февраля в три этапа: подготовительный, основной и выставка. Организатором выступил Центр социальных инноваций в сфере культуры (ЦСИ-Архангельск) при поддержке любительского объединения «Мультипликаторы Архангельской области» и Поморского культурного фонда «Берегиня».



Работа по развитию мультипликации в Архангельской области началась два года назад, благодаря проектам Поморского культурного фонда «Берегиня», поддержанным Президентским фондом культурных инициатив и Губернаторским центром Архангельской области. Тогда на базе Северного (Арктического) федерального университета впервые прошла «Инклюзивная мастерская детской анимации Поморья», в которой приняли участие более 60 юных мультипликаторов из разных районов региона. В 2023 году руководители детских мультстудий прошли образовательный курс под руководством режиссеров – педагогов студии «Союзмультфильм», а уже в этом году начинают работу по созданию Мультсериала, посвященного 440-летию столицы Поморья.



Познакомить юных мультипликаторов между собой, показать работы друг другу, собрать всех на одной площадке решила художник-мультипликатор, педагог центра «Вундеркинд» Екатерина Полушина. Она и выступила с идеей проведения областного фестиваля. Символом фестиваля стал птенец чайки – любознательный, смелый чаёныш, которого Катя нарисовала в ходе подготовки к зачету в Мультмастерской в прошлом году.



Как рассказала руководитель проекта, областной фестиваль детской мультипликации «Чаёныши» задуман с целью объединить под одним крылом детские анимационные студии, кружки, творческие коллективы Архангельска и Архангельской области. «Мы хотим, чтобы мультстудии региона поделились опытом, узнали, кто над чем работает, чтобы и зрители и сами ребята увидели, как создаются мультфильмы: от этапа эскизов и раскадровок до файла final,mov», - поделилась Екатерина.



Открытие фестиваля «Чаёныши» состоится 20 января в 11 часов в ЦСИ в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова на площадке ЦСИ-Архангельск.



Основной этап «Чаёнышей» задуман в форме фестиваля-праздника. В зале будут показаны мультфильмы, созданные студиями мультипликации Архангельской области.

Выставку создают резиденты Мастерских ЦСИ - Студии из материалов, предоставленных участниками фестиваля.

В этом этапе фестиваля планируется представить творческие материалы, которые используются при создании мультипликационного произведения: скетчи, персонажи, раскадровки, также фото и видео всего процесса создания мультипликационных работ.



На протяжении работы фестиваля пройдут мастер-классы педагогов – аниматоров, режиссеров – мультипликаторов, обсуждение мультфильмов, которые представят детские мультстудии области.



Выставка фестиваля «Чаёныш» продлится до 10 февраля и проводится в рамках проекта коворкинг «Друзья художников», реализуемого Студией творческих инициатив «Солнце Маори» и ЦСИ -Архангельск при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Дата и время открытия фестиваля «Чаёныши»: суббота, 20 января, 11:00

Адрес: ЦСИ Архангельск, ул. Поморская, д. 3 (1 этаж Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова).

Контакты: тел: 89937533766, Катерина Полушина, руководитель проекта.

Положение о Фестивале и итоги его проведения размещаются в группе ВК «Мультипликаторы Архангельской области» - https://vk.com/event224052895