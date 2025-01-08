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Протоиерей Суворов рассказал о духовном коде Поморья

    В региональной Общественной палате обсудили соответствие проектов, программ и мероприятий, получающих господдержку в Архангельской области, традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

    Одним из участников обсуждения стал секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов. Он поддержал инициативы и отметил важность консолидации при стратегическом планировании.

    «Поморье обладает большим духовным потенциалом, традицией, передающейся в каждой семье, — сказал отец Валерий, комментируя свое участие в мероприятии. — Невозможно нивелировать религиозную традицию северян и нашу православную культуру. Все чуждое ей отвергается на уровне жизненного опыта, личного выбора повзрослевшего человека. Необходимо, чтобы передача духовных ценностей традиции была согрета светом веры, надежды и любви, чему могут помочь творческие северяне, наши учреждения культуры, образования, организации работы с молодежью. Нельзя оставить на периферии узловые звенья нашего русского цивилизационного кода. Для Архангельска это память о святых и святынях Русского Севера, о прославлении Архангела Михаила — небесного покровителя нашего. Это духовная сокровищница никогда не потеряет уникальности и способна привить любовь к Родине, любовь к Отечеству».

    В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты, представители депутатского корпуса, руководители исполнительных органов государственной власти и учреждений культуры региона. Модератором площадки выступила заместитель председателя Общественной палаты Ольга Фофанова.

    Далее приводим сообщение с сайта региональной Общественной палаты.

    Вопрос сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей приобретает особое значение в условиях современного мира. Указ Президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года утверждает Основы государственной политики в данной сфере, направленные на защиту и развитие ценностных ориентиров российского общества. Он определяет традиционные ценности как нравственные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение и формирующие мировоззрение граждан России. К ним относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Государственная политика в этой сфере реализуется через образование, культуру, СМИ, молодежную политику и другие направления общественной жизни.

    На дискуссионной площадке Общественной палаты Архангельской области были рассмотрены методики анализа соответствия проектов традиционным ценностям. В частности, предлагались следующие критерии: соответствие содержательной части проекта ключевым традиционным ценностям (семейные, патриотические, культурные аспекты); включение механизмов воспитания и просвещения (лекции, мастер-классы, дискуссии, историко-культурные инициативы); устойчивость проекта (наличие партнерств с государственными и общественными структурами, возможность долгосрочного воздействия); социальная значимость (вовлечение разных категорий населения, включая молодежь и семьи участников СВО); развитие региональной культуры (сохранение локальных традиций, проведение культурных мероприятий, популяризация народных искусств и ремесел).

    Участниками площадки были рассмотрены и рекомендации по проверке проектов:

    — Разработка чек-листа соответствия: создать систему оценки, включающую основные критерии традиционных ценностей;

    —Привлечение экспертов: формирование комиссии из представителей общественных организаций, учреждений культуры и органов власти;

    — Анализ практического воздействия: оценка реального вклада проекта в воспитание молодежи, формирование ценностных ориентиров;

    — Мониторинг реализации: отслеживание исполнения проектов, их влияния на целевую аудиторию;

    — Обратная связь: проведение обсуждений и анкетирования среди участников, корректировка механизмов оценки;

    — Выделение приоритетов для культуры и образования: обеспечение поддержки инициатив, связанных с сохранением традиционных ремесел, музыки, искусства и народных традиций. 

11 февраль 09:30 | : Культура / Верую

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