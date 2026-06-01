Анастасия Ломакина снимает фильм про северные орхидеи

В Архангельской области проходят съёмки новой документальной киноленты Анастасии Ломакиной «Рай для орхидей». Режиссёр-документалист, известная своими работами, посвященными природе Севера («Право женщин на море», «Влюбленные в Арктику», «Дети высоких широт»), в этот раз расскажет о флоре Архангельской области, которую удивительным образом представляют в том числе несколько видов орхидей. Фильм снимается при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

«Мало кто знает, но на территории Архангельской области обитает 26 видов семейства орхидных. Нам посчастливилось снять калипсо, венерин башмачок, любку, пальчатокоренник, и всё это благодаря замечательной Елене Анатольевне Рай, которая стала для нас проводником в мир дикой природы. Нам также это удалось и потому, что мы живем в крупнейшем лесном регионе страны, где сохранились первозданные леса и уникальное биоразнообразие. Северные орхидеи – настоящее чудо природы, пережившее ледниковый период, а сегодня исчезающее, как по естественным, так и по антропогенным причинам. Наш новый фильм – о красоте, богатстве и уязвимости северной тайги и, конечно, о силе и смелости женщин, которые посвящают жизнь изучению и защите этих прекрасных и в тоже время коварных растений», – рассказала режиссёр.

Главная героиня – Елена Рай – архангельский ботаник, более 20 лет изучающая северные орхидеи. По её данным, половина из произрастающих в северных широтах видов этих растений относится к редким и находится на грани исчезновения. Чтобы северный лес стал для орхидей раем, женщина готова на всё. В свои шестьдесят с небольшим лет она водит экскурсии и даже устраивает стендап-шоу, где рассказывает такие пикантные подробности из жизни орхидей, что даже суровые лесорубы проникаются к орхидеям симпатией.

Фильм поднимает проблему утраты биоразнообразия: по подсчетам ученых, каждые три года на планете умирает восемь видов растительности. Это затрагивает и регионы России, в том числе «самый лесной» – Архангельскую область. Авторы киноленты напоминают также о важности т.н. теории малых дел – когда инициатива одного «маленького» человека может обратить внимание на ту или иную проблему и поменять сознание многих людей.

Съёмки проходят в Архангельске, а также Плесецком и Пинежском округах Архангельской области.



