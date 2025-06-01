Фильм архангелогородки Ломакиной о женщинах в море выходит на платформах

Подписчики медиаплатформы «Смотрим» 15 июля получили эксклюзивный доступ к документальному фильму «Право женщин на море» . Автор сценария и режиссер – Анастасия Ломакина. Премьера приурочена к 95-летию Экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий Седов» на Землю Франца-Иосифа и на Северную Землю. Фильм снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

Морю все равно, кто ты! Об этом говорил Георгий Седов, знаменитый гидрограф и покоритель Арктики. 115 лет назад он опубликовал «Право женщин на море» – небольшую брошюру, в которой мужчина впервые поощрял женщин в морских профессиях. Седов подчеркивал, что дам нужно свободно допускать на корабли и признать за ними право на морские командировки. Тогда эта мысль была новаторской, даже фантастичной. Сегодня женщин, работающих в море, – «море». Представительницы прекрасной половины человечества управляют судами, занимаются морскими исследованиями, промыслом. Но право на это каждой сначала нужно заслужить. Морское братство принимает только отважных и сильных духом женщин.

Проект «Право женщин на море» посвящен труженицам Арктических морей, тем, кто прокладывал женский путь в морские профессии в прошлом, и тем, кто следует этому курсу в наши дни. Документальный фильм включает в себя пять новелл, каждая из которых рассказывает об исторических личностях, таких как Ирина Русинова (первая метеоролог-зимовщица), Ксения Гемп (первая женщина-альголог), Ольга Добычина (первая женщина-лоцман), Мария Клёнова (первая женщина-ученая в Антарктиде, основоположница российской морской геологии), Нина Дёмме (первая женщина-полярный орнитолог), а также о современных продолжательницах их дела – штурманах, полярницах, ученых. На фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Do фильм «Право женщин на море» был отмечен специальными дипломами основного жюри и жюри СМИ.

Анастасия Ломакина отметила, что отправилась в первую арктическую экспедицию на судне в 2017 году.

«До сих пор большинство организаторов, собирая команду, отдают предпочтение мужчинам. Это понятно, ведь экспедиция в Арктику – сложное испытание. Стихия часто бывает сильнее человека. Тогда, впервые попав на борт, я увидела достаточное количество женщин. Они все прекрасные, упрямые, настырные, работают с мужчинами на равных. Каждая из них абсолютно точно заслужила свое право на море, не требуя поблажек или снисхождения», – рассказала режиссер, подчеркнув, что в нынешнем столетии пора сводить на нет гендерные стереотипы даже в этой сфере деятельности. Девушка внесла свой вклад в этот процесс – начав изучать историю «женского» мореходства и сняв фильм «Право женщин на море».

В ходе подготовки к кинопроизводству Анастасия Ломакина и продюсер картины Марина Фролова ездили в Красногорский архив, где подбирали фото- и видеодокументы, изучали письменные документы и фотоархивы различных фондов.

«Нами была проведена очень серьезная исследовательская работа. О многих наших героинях из прошлого вообще ничего не было известно. Абсолютно удивительная история Ирины Русиновой, перезимовавшей на полярной станции, оказалась забыта. Она стала первой участницей-женщиной в морской экспедиции по Северному морскому пути. При этом в архивах нет ни одного кадра с ее участием, хотя на борту снимали целый фильм!», – отметила Ломакина.

Она добавила, что время съемок съёмочная группа ходила и на Землю Франца-Иосифа, и на Новую Землю, и на такие арктические острова, как Вайгач и Колгуев. Были сложные смены, многие реконструкции дались непросто.

«Когда мы снимали на берегу Белого моря в Северодвинске эпизоды из жизни Ольги Добычиной, первой женщины-лоцмана в СССР, конструкция ее судна весила почти 400 кг. У нас были очень большие отливы, в связи с чем каждые полчаса приходилось делать перестановки, чтобы догнать волну. В фильме мы снимали обычных девчонок из Архангельска, нам был важен типаж. Мы искали его среди всех желающих, так что у нас был народный кастинг. Наша история не про попытку женщин отстоять свои права. Морю все равно, кто ты, мужчина или женщина. Важно, чтобы ты был сильным человеком. Очень хочется, чтобы зритель увидел эту силу», – резюмировала режиссер.

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Все серии документального фильма «Право женщин на море» доступны по ссылке: https://smotrim.ru/brand/70941

Справочная информация:

Производство: Фонд поддержки регионального кинематографа

Режиссер-постановщик: Анастасия Ломакина

Генеральный продюсер: Марина Фролова

Автор сценария: Анастасия Ломакина

Оператор-постановщик: Виталий Семпокрылов

Операторы: Игорь Фролов, Александр Ермолин, Илья Труфанов, Анастасия Ломакина, Артём Юдин, Юрий Зуев, Илья Горнов, Александр Капустянский

Художник-постановщик: Анастасия Кожина

Художник по костюмам: Ирина Варенцова

Художник по гриму: Залина Киселева

В ролях: Александр Белов, Дарья Дегтярёва, Екатерина Зотова, Анна Русинова, Евгений Ермолов, Светлана Варлыгина, Ирина Скалина, Владислав Дреко, Ольга Кузнецова, Лидия Калинина, Дарья Федоровцева, Наталья Березнева, Надежда Зуева, Марина Березина, Наталия Литовченко, Алексей Зуев, Фёдор Зуев, Мария Малыгина, Виктория Ермакова, Евгений Тенетов, Александр Менухов, Лидия Ванина, Анна Весман, Лариса Антонова, Екатерина Ярунова, Мария Карачевская, Анастасия Первухина, Мария Гаврило, Анастасия Ломакина, Игорь Фролов, Николай Терентьев и другие.