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Пушкин СВО не помеха

Патриотическая акция Росгвардии «Слово на страже», приуроченная ко Дню русского языка и 226-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, а также к 10-летию образования ведомства и Году единства народов России, прошла в подразделениях войск национальной гвардии в разных регионах страны. Активное участие в ней приняли росгвардейцы, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, – они прочитали стихи великого поэта.

 Росгвардейцы выбрали для прочтения стихотворения «19 октября» и «Разлука», объединённые темой святости дружбы и верности братству. Сапёры, кинологи, военные врачи, связисты и другие специалисты ведомства прочитали эти строки на фоне памятных мемориалов и прямо на местах несения службы.

 Для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые сегодня, рискуя жизнью, плечом к плечу защищают Родину, строки о нерушимом товариществе звучат особенно остро. Это пушкинское понимание дружбы и долга – то, что во все времена объединяло защитников Отечества и делало их непобедимыми.

 

06 июнь 11:40 | : Культура

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