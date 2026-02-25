Росгвардейцы Поморья надели Георгиевские ленточки

В Архангельске в региональном управлении Росгвардии прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвящённая 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся школ города, состоящие во всероссийском юнармейском движении, закрепили на форменном обмундировании сотрудников и военнослужащих Росгвардии георгиевские ленточки как символ памяти, воинской доблести и славы России.

После этого росгвардейцы провели для юных гостей экскурсию по зданию управления и показали экспозицию комнаты боевой славы, где рассказали им о служебно-боевых задачах подразделений и истории ведомства. В этом году Росгвардия отмечает две юбилейные даты: 10 лет со дня основания и 215 лет войскам правопорядка.



