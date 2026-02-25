Росгвардейцы Поморья надели Георгиевские ленточки

В Архангельске в региональном управлении Росгвардии прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвящённая 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся школ города, состоящие во всероссийском юнармейском движении, закрепили на форменном обмундировании сотрудников и военнослужащих Росгвардии георгиевские ленточки как символ памяти, воинской доблести и славы России.

После этого росгвардейцы провели для юных гостей экскурсию по зданию управления и показали экспозицию комнаты боевой славы, где рассказали им о служебно-боевых задачах подразделений и истории ведомства. В этом году Росгвардия отмечает две юбилейные даты: 10 лет со дня основания и 215 лет войскам правопорядка.


04 май 17:46

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20