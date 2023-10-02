"Сладкие грезы" Чайковского поставили в Архангельске

Музыкально-поэтическая фантазия «Сладкие грезы» по произведениям П. И. Чайковского и поэтов XIX-XX вв. прошла в малом зале детской музыкальной школы №1 Баренцева региона. Подготовили постановку воспитанники отделения «Православное пение».

Руководитель отделения — Елена Валентиновна Бускина, хормейстер — священник Михаил Попов, концертмейстер — Попкова Наталья Максимовна, вступительное слово — Дружининская Ольга Евгеньевна.

«Благодарим всех участников концерта, а также родителей за помощь в проведении и подготовке, а наших замечательных зрителей за тёплый приём! Спасибо всем за вдохновение и творчество!» — сообщается на странице музыкальной школы в соцсети.

Напомним, отделение «Основы музыкального исполнительства. Православное пение» в ДМШ №1 Баренцева региона открыто по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в 2020 году. Дети изучают хоровое пение, сольфеджио, основы православной культуры. Программа включает также предметы «Постановка голоса» и «Фортепиано».

Курс состоит из следующих репертуарно-жанровых блоков: композиторская музыка, музыкальный фольклор, песнопения церковных праздников Рождества Христова и Пасхи, тропарное осмогласие, песни духовно-патриотического содержания.

(по материалам Архангельской епархии)