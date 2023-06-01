В Архангельске набирают детей на православное пение

Детская музыкальная школа №1 Баренцева-региона объявляет дополнительный набор в 1 класс по программе «Основы музыкального исполнительства. Православное пение». Срок обучения —четыре года, возраст поступающих 7–12 лет.

Подать заявление можно до 10 сентября 2023 года через портал «Госуслуги», по электронной почте musicbarents@mail.ru (форму заявления можно скачать на сайте школы в разделе «Поступление») или лично по адресу: Архангельск, ул. Урицкого, д. 8, каб. 37.

Узнать подробности можно на сайте музыкальной школы №1 или по телефону 28-87-53.

«Данная программа призвана познакомить детей с русской православной вокально-хоровой культурой через собственное исполнительство, приобщить подрастающее покаление к основам отечественной музыкальной и духовной культуры», — отметила руководитель отделения, педагог Елена Бускина.

Напомним, отделение «Основы музыкального исполнительства. Православное пение» в ДМШ №1 Баренцева региона открыто по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в 2020 году. Дети изучают хоровое пение, сольфеджио, основы православной культуры. Программа включает также предметы «Постановка голоса» и «Фортепиано».

Курс состоит из следующих репертуарно-жанровых блоков: композиторская музыка, музыкальный фольклор, песнопения церковных праздников Рождества Христова и Пасхи, тропарное осмогласие, песни духовно-патриотического содержания.