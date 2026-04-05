Архангельск. Назовите сквер "Борисовым"

На прошедшей апрельской сессии городские депутаты присвоили топонимическое наименование «Сквер имени А.А. Борисова» скверу, расположенному в центральной части города, рядом с Облпотребсоюзом вдоль ул. Поморской.

С данным обращением к городским властям обратилось государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера».

Александр Алексеевич Борисов (1866–1934) — художник-пейзажист, исследователь Арктики, первый русский живописец, изобразивший на своих полотнах пейзажи Арктики. 

Произведения Борисова хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Архангельском областном музее, Вологодской картинной галерее, Ненецком окружном музее и других музеях России. Его именем названы улицы в Архангельске и Красноборске, его имя носит полуостров на Новой Земле. В Красноборске, на родине художника, сохранился дом, построенный по его собственному проекту. Сейчас там находится музей «Дом-усадьба художника А.А. Борисова». В Архангельске основан музей художественного освоения Арктики, который носит имя Александра Алексеевича Борисова.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что важно не только присваивать имена выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в развитие города, но и информировать горожан о них. Это касается мемориальных табличек, названий скверов и других объектов.

 "Как раз с этой целью городские депутаты и приняли недавно решение о размещении рядом с такими объектами QR-кода со ссылкой на сайт или другую страницу в интернете, чтобы жители и гости города могли быстро узнать, в честь кого назван объект", - отметил Иван Александрович.

 Городской депутат Александр Назаренко добавил, что необходимо проводить просветительскую работу среди школьников близлежащих школ. Как варианты — включение объектов в школьные экскурсии и проведение исторических занятий непосредственно в учебных заведениях.

29 апрель 17:15 | : Культура

