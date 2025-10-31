Сквер в центре Архангельска получит громкое имя

Рассказывает глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- На городской комиссии по топонимике приняли решение дать скверу на Поморской улице имя нашего северного художника Александра Борисова.

Всецело поддерживаю идею назвать эту зону отдыха в честь первооткрывателя арктической темы в искусстве. С именем сквер станет не просто территорией - у него появится душа.

В 2023 году мы его благоустроили, и сотрудники Музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, который находится рядом, уже используют эту территорию для проведения выставок. Знаю, что в планах у них и другие мероприятия по популяризации творчества северных художников. Интересных событий будет много, ведь 2026 год объявлен губернатором нашей области Годом культуры Русского Севера.

Теперь вынесем наше предложение на сессию городской думы. Если его поддержат депутаты, будем готовиться к открытию сквера со славным именем.



