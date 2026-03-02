Художник из Поморья шокирует Москву своим искусством

«Арт Россия» покажет работы лучших современных художников страны 2-5 апреля в Гостином дворе. Ярмарка основана президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым и искусствоведом Елизаветой Фроловой.

В рамках ежегодной ярмарки Архангельск представит талантливый художник Алексей Зашихин, участник многочисленных выставок в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. Победитель и полуфиналист общероссийских конкурсов «Образ науки» и «Время вперёд», участник выставки «Искусство труда» в Третьяковской галерее.

Творчество Алексея Зашихина связано с индустриальной тематикой и основано на наблюдениях за окружающей средой. Экспозиция ярмарки включает серию «Бочки», в состав которой вошли работы «Делайте ставки, господа!», «Марснаш!» и «Огнеопасно» и другие.

Художник работает в разных техниках, сочетая условный реализм, элементы абстракции и инсталляции. Важное место в его творчестве занимает тема противодействия чрезмерному потреблению и загрязнению окружающей среды: в качестве материалов он часто использует вещи, бывшие в употреблении.

Серия «Бочки», представленная на ярмарке, основана на многолетних наблюдениях художника за промышленными объектами на острове Мудьюг в Белом море. В каждой работе свой сюжет, но все они объединены одной идеей – бочки похожи на нас, и, может быть, мы похожи на них.

«Я понял, что бочки чем-то похожи на людей. В начале своего жизненного цикла, бочки красивые и блестящие. Они много трудятся, перевозят в себе грузы. Потом появляются царапины, вмятины, ржавчина и в конце концов они становятся совсем взрослыми и уходят на покой» — поделился Алексей Зашихин.