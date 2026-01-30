Такие же, как мы. Дуэт из Коряжмы покорил Москву

15 марта в Москве прошел «Редкий фестиваль» — международный конкурс, уникальный своей инклюзивной атмосферой. На одной сцене дети с редкими заболеваниями и их сверстники без ограничений по здоровью доказывают: искусство не знает барьеров, оно объединяет.

Достойно представили город вилежанка Татьяна Бобчихина и ее сын Сергей Алешихин. Сейчас семья живет в Коряжме, а Сергей — воспитанник Коряжемского детского дома-школы.

В номинации «Редкий талант — хореографическое творчество» (категория «Эстрадный танец. Дуэт») их дуэт покорил жюри и завоевал звание Лауреата 2 степени!

Редакция присоединяется к восторгам и поздравлениям!