Такие же, как мы. Дуэт из Коряжмы покорил Москву

15 марта в Москве прошел «Редкий фестиваль» — международный конкурс, уникальный своей инклюзивной атмосферой. На одной сцене дети с редкими заболеваниями и их сверстники без ограничений по здоровью доказывают: искусство не знает барьеров, оно объединяет. 

 Достойно представили город вилежанка Татьяна Бобчихина и ее сын Сергей Алешихин. Сейчас семья живет в Коряжме, а Сергей — воспитанник Коряжемского детского дома-школы. 

 В номинации «Редкий талант — хореографическое творчество» (категория «Эстрадный танец. Дуэт») их дуэт покорил жюри и завоевал звание Лауреата 2 степени!

Редакция присоединяется к восторгам и поздравлениям!

23 март 08:18 | : Культура

