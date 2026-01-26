Архангельск. Упражнения в прекрасном

Вверх
Отреставрированный комплекс зданий Пивзавода на ул. Попова наполняется жизнью. Именно здесь начал работу «Сурковъ-центр» - объединение ценителей истории и культуры. Рассказывает глава администрации Архангельска Дмитрий Морев:

- «Ностальгия по советскому модернизму» – встреча на такую тему сегодня состоялась в этом новом месте притяжения. Краевед Дмитрий Мацегора «провел» участников по маршрутам детства: привокзалка 80-х, проспект Павлина Виноградова, улица Энгельса, набережная, Дворец пионеров, Дворец спорта. Всё это близко и наполняется воспоминаниями у каждого, кто родом и Советского Союза.

 В 70-80-е годы город стремительно менялся: среди деревянных строений прорастали новые, по тем временам высотные, дома. И это напоминает наши дни, когда на месте оставшихся деревянных кварталов появляются современные жилые здания. Для нынешнего поколения детей Архангельск 20-х годов XXI века тоже станет предметом ностальгии – это неизбежно.

Как найти баланс между сохранением архитектурного наследия и запросом современного этапа развития города? Этот вопрос вызвал большую дискуссию у всех участников мероприятия. Его обсудили через призму нескольких объектов. Это разрушенное здание цирка, которое многие десятилетия служило раздражителем: волевое решение и на смену печали от аварийного вида пришла новая застройка с бассейном. Здание рынка, судьба которого решится после независимой экспертизы. И сам комплекс Пивзавода Суркова, где прошло мероприятие: он воссоздан из разрухи и вновь служит интересам горожан.

Благодарю организаторов встречи за полезную информацию, эмоции, возможность услышать мнение заинтересованных горожан и высказать свою позицию.


10 март 07:46 | : Культура

