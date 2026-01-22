В Арангельской области сняли фильм про борьбу со страхом смерти

В Архангельской области прошли съёмки короткометражной киноленты «Времени свет» Алексея Мосина. Это трагикомедия с элементами мистического реализма, победитель Конкурса проектов игровых фильмов, проведённого Союзом кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) осенью 2025 года.

Главные героини – сельские жительницы Ульяна, Варвара и Светлана – живут привычной жизнью. Каждый день они пекут, стирают, спорят между собой и поют старинные песни. Их быт окрашен иронией и сельским юмором, но за этими чувствами прячется страх забвения. Однажды в деревню приходит «новый свет» – диодные фонари, вытесняющие живой огонь лучины и символизирующие конец прежней жизни. Женщины по-своему идут навстречу этим переменам: решают «отрепетировать» собственное отпевание, превращая смерть в игру и трагикомедию, где смех и нежность оказываются сильнее мёртвых ламп.

Картина раскрывает жизнь пожилых людей, проживающих в российской глубинке, поднимая вечные проблемы – отцов и детей и противостояния города и деревни. Героини выросли коммунистками: Ульяна, будучи в своё время председателем колхоза, убеждённой марксисткой и атеисткой, под конец жизненного пути пересматривает эту парадигму и сталкивается с первородным страхом смерти, после которой «ничего нет». А что есть?

Смерть деревни, привычного уклада, прежних идеалов, односельчан – всё это происходит на глазах. Совсем скоро смерть придёт и за ними, но как принять её – рационализировать свои страхи или прийти к смирению, которому их никто не учил?

«Основная идея фильма – это поиск ответа на вопрос о принятии изменений и смерти как естественной части жизни. Это история о ритуале ухода, о границе между прошлым и будущим. Через смех, ворчание и бытовые заботы проглядывает метафизика, где смерть не трагедия, а продолжение обыденности, а освещённая “живым” огнём», – рассказал режиссёр Алексей Мосин.

Он добавил, что Архангельская область была выбрана не случайно в качестве места съёмок. Как известно, этот регион обладает уникальной историко-культурной средой, сохранившей традиционный быт и устои, характерные именно для северных регионов России. Таким образом авторы проекта стараются привлечь внимание к уникальному наследию поморов, способствовать изучению и сохранению их традиционной культуры, музыки и обычаев. Съёмки проходили в деревнях Ширяиха (Ошевенск), Быковская, Погост, Семеновская, Сорокинская, Шелоховская Каргопольского района.

Производство – компания «ОМ ПРОДАКШН», автор сценария – Алексей Мосин, оператор-постановщик – Александр Перков, художник – Марина Земцовская, композитор – Алексей Ушков.

Роль Варвары исполнила актриса кино и телевидения Ирина Абросимова («Гром», «Сердца трёх», «Актёрище» и др., г. Москва); Ульяну сыграла Елена Сурикова – актриса театров Тихоокеанского флота и Балтийского флота («Улицы разбитых фонарей», «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева», «Тульский-Токарев» и др., г. Ярославль); Светлану – Ольга Малахова, актриса театра и кино («Мосгаз», «Второй убойный», «Дубровский», «Клык» и др., г. Санкт-Петербург). В роли батюшки выступил Савелий Наумов (г. Москва), полюбившийся зрителям в сериалах «Отмороженные», «Цикады», «Склифосовский» и др.

Выход картины запланирован на во вторую половину 2026 года.



