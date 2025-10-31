Северодвинец попался мошенникам на любви к Мельпомене

В полицию обратился житель Северодвинска 2002 года рождения. Он рассказал стражам порядка, что недавно на сайте знакомств он начал общение с девушкой. Спустя время новая знакомая предложила сходить на спектакль в театр и отправила ссылку на сервис по продаже билетов. Молодой человек перешел по ссылке, оформил заказ, выбрав нужные ряд, место и указав свои данные, после чего произвел оплату. Однако вместо билетов, на сайте появилась информация об ошибке.

После этого собеседница посоветовала северодвинцу обратиться в техподдержку ресурса.

Там для возврата средств северянину предложили внести сумму, кратную уже перечисленной, прислав новые реквизиты. Он выполнил полученные инструкции, но ему вновь сообщили об ошибке.

Тогда северянин понял, что его обманывают мошенники, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что переход по ссылкам на сторонние ресурсы опасен. Таким образом вы можете подтвердить перевод денег на другой банковский счет, а также подключить удаленный доступ к устройству. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!