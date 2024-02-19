Наивную архангелогородку мошенники поймали на любви к прекрасному

В полицию областного центра с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 45-летняя жительница Ломоносовского округа. По словам заявительницы, она с друзьями очень хотела попасть на концерт известного исполнителя, который состоится в столице Поморья в начале апреля. Однако на официальном сайте билеты в танцевальный партер были уже раскуплены. Тогда женщина написала на своей страничке в социальной сети пост, что готова приобрести шесть билетов.

Спустя некоторое время ей написала сообщение девушка, у которой как раз оказалось необходимое количество билетов. За каждый она попросила 2,5 тысячи рублей.

Собеседница прислала ссылку, после перехода по которой на экране смартфона появилась специальная форма для оплаты. После того, как операция была завершена, незнакомка отправила ей на электронную почту билет.

При оплате двух последних билетов, система якобы дала сбой и платежи не прошли. Собеседница посоветовала оформить возврат денежных средств, обратившись в специальный раздел. Там архангелогородка указала свои банковские реквизиты, однако вместо пополнения счета, с него были списаны еще пять тысяч рублей.

Засомневавшись, северянка обратилась с вопросом к продавцу, однако та проигнорировала ее сообщения. Тогда она написала на официальную площадку по онлайн продаже билетов на концерты и мероприятия в Архангельске, приложив присланные электронные версии билетов. В ответном письме сотрудники Интернет-ресурса объяснили женщине, что приобретенные билеты являются поддельными.

В общей сложности жительница Архангельск перевела мошенникам 20 тысяч рублей.

Общаясь с сотрудниками полиции, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, однако до последнего верила, что ее не обманут.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при совершении покупок в сети Интернет и пользоваться только проверенными ресурсами. Не переходите по ссылкам в сообщениях от незнакомых людей, которые пришли к вам по почте, в социальных сетях или в СМС. Никому не передавайте конфиденциальные данные ваших банковских карт. Не совершайте покупки путем перевода денег на карту физического лица. Берегите свои сбережения! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!