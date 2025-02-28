В Москве партийных активистов "Единой России" учили премудростям ЖКХ

На форум съехались представители всех уголков России. Архангельскую область на партийном мероприятии представляет председатель общественного совета партийного проекта «Школа ЖКХ», член политсовета Архангельского местного отделения «Единой России» Ирина Зубова.

- На форуме шла речь о реализации обновленного формата партпроекта. Если раньше в его рамках все внимание было направлено только на обучение жителей коммунальной грамотности, то теперь акцент делается и на популяризацию сферы ЖКХ, освещение и разъяснение всего того, что происходит в отрасли, - отметила Ирина Зубова.

Она рассказала, что на форуме рассмотрели ключевые мероприятия, которые пройдут в Год муниципального депутата, выполнение положений народной программы партии. Большое внимание его участники уделили информационной работе, деятельности штабов общественной поддержки «Единой России», обсуждению лучших региональных практик.

Так, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в видеоприветствии участникам первого форума обновленного партпроекта «Школа ЖКХ» отметил, что многие позиции народной программы сегодня синхронизируются с нацпроектом «Инфраструктура для жизни», над которым партия по поручению Президента России работала вместе с Правительством. И задача обновленного проекта «Школа ЖКХ» - содействовать реализации этого важнейшего направления.

Выступали на форуме заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор России Алексей Ересько, генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов представил план мероприятий на 2025 год. Так, в марте стартует второй Всероссийский «Диктант ЖКХ». Также запланировано переиздание «Азбуки ЖКХ» с учетом изменения в жилищном законодательстве. Состоятся традиционные конкурсы, посвященные профессионалам отрасли ЖКХ и лучшим практикам управления многоквартирными домами с народным голосованием. По-прежнему максимум внимания будет уделено приемам граждан, дворовым встречам и обходам, консультациям.

Также «Школа ЖКХ» запустит проект «Трудовые династии», посвященный разным поколениям семей, работающих в отрасли жилищно-коммунального хозяйства со времен Великой Отечественной войны и продолжающих поныне вносить вклад в сферу жизнеобеспечения.

- Форум стал площадкой, где на профессиональном уровне были рассмотрены проблемы, важные для каждого, ведь с темой ЖКХ сталкивается любой житель. Дискуссия стала для участников неким повышением квалификации. На часть вопросов были даны конкретные ответы, предложены механизмы решения, но реализовывать все идеи, вести основную работу кураторам предстоит на местах, - говорит Ирина Зубова.

Председатель общественного совета партпроекта отметила, что полезными для региональных экспертов оказались площадки форума, где коллеги из разных регионов делились своими наработками.

- Очень интересным мне показался опыт коллег из Кемеровской области, где партийцы разработали игру «Домовой». Ее цель - дать знания о том, что такое жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них на примере многоквартирного дома. А участники игры выступают в роли жителей и управляющей организации.

Интересно, что коллеги из ряда регионов используют практику составления антирейтинга управляющих компаний. Понравилась идея из Удмуртии, где при поддержке партпроета для каждого многоквартирного дома разработаны карты энергоэффективности. Эти и другие интересные наработки мне хотелось бы в том или ином виде реализовать и в Поморье. Форум также вдохновил меня по-другому оценить важность мероприятий, которые мы проводим в Международный День соседей, ведь такие встречи консолидируют жителей. Мне хотелось бы, чтобы на новом уровне в регионе проходили конкурсы в сфере ЖКХ. Такие как например «Краса ЖКХ».

Уже в ближайшее время на площадке реготделения «Единой России» мы обсудим, как эффективно реализовать все вышеупомянутые мероприятия, поделимся идеями. А главное – постараемся найти новые механизмы для работы в рамках «Школы ЖКХ», которые помогут вовлечь в нашу работу как можно большее количество северян.

Мне импонировало выступление руководителя Высшей партийной школы Романа Романова, в котором он напомнил, что сфера ЖКХ – мощнейший фактор общественных настроений, а проект «Школа ЖКХ» первую очередь направлен на просвещение. Он подчеркнул важную роль муниципальных депутатов в решении проблем сферы ЖКХ, ведь кто как не они лучше других знают, что происходит на их избирательных участках, лучше других контактирует с избирателями. А также отметил важность взаимодействия депутатов и координаторов партпроекта, - резюмировала Ирина Зубова.