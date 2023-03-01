Самбо завоевывает сердца жителей Архангельской области

Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Zа самбо» провела первый всероссийский форум «Наука побеждать».

Предложения по развитию самбо в регионах представили на форуме в Лужниках секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, руководство профильных министерств и главы субъектов РФ. Почти тысяча участников со всей страны обсудили лучшие региональные практики проекта, роль самбо в воспитании молодежи, модернизацию инфраструктуры для занятий этим видом спорта.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии, председатель общественного совета проекта «Zа самбо» Андрей Турчак, «Единая Россия» ставит задачей сделать самбо доступным каждому.

«Речь не только об открытии залов в образовательных учреждениях, но и о строительстве специализированных дворцов, центров, легковозводимых спортивных объектов в сельской местности, где можно готовить специалистов и обмениваться опытом. И, конечно же, проводить спортивные состязания разного уровня, вплоть до международных», – отметил он.

Работа по развитию самбо идет по всей стране. В 2022 году «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо», он уже работает в Донецкой и Луганской народных республиках. Ежегодно в регионах планируется открывать до 500 площадок для занятия этим видом спорта.

Чтобы вовлечь в самбо максимальное количество детей, «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры. А в рамках программ капремонта школ, строительства новых школ и реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание будут уделять оснащению залов для занятий самбо.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас формируется всероссийский реестр школьных спортивных клубов – их создано почти 34 тысячи. Это 85% от общего количества общеобразовательных учреждений.

«К следующему году в каждой школе будет создан спортивный клуб. Количество учебных групп по самбо – 1743. В них занимается 27 тысяч школьников. Самбо включено в программу Всероссийских спортивных соревнований, Президентских соревнований, а также Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Минпросвещения, Минспорта, «Единая Россия» и Всероссийская ассоциация самбо продолжат работу по вовлечению детей в этот вид спорта», – сказал министр.

Доступность этого вида борьбы должна сохраняться и после окончания школы, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

«Мы предлагаем включить мероприятия по созданию и оснащению оборудованием и инвентарем секций самбо в программы развития и поддержки российских вузов. Кроме того, предлагаем включить модуль «Самбо» для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего, в том числе и военного, образования. Соответствующее обращение к министру обороны мы подготовили и по итогам форума направим», – рассказал Андрей Турчак.

Он поддержал инициативу о проведении в ноябре 2024 года Международного фестиваля самбо в Уфе.

Подводя итоги форума «Наука побеждать», координатор партпроекта «Zа самбо» Сергей Елисеев сообщил, что участники мероприятия приняли резолюцию, в которую вошли и другие инициативы.

«Мы предлагаем Правительству проводить государственную политику по поддержке и популяризации самбо, включив показатели эффективности по развитию инфраструктуры самбо в федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года. Важная задача – включить модуль самбо для подготовки учителей. И, конечно, хотел бы поручить общественному совету федерального партпроекта «Zа самбо» разработать комплекс методов патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения, отвечающих требованиям сегодняшних реалий», – отметил он.

В течение года форумы «Zа самбо» пройдут по всей стране. А 16 ноября итоговый форум, посвященный 85-летию этого вида спорта, «Единая Россия» проведет в Москве.

В состав делегации от Архангельской области входит министр спорта региона Алексей Аксенов. Он отметил, что самбо – это прежде всего воспитание сильных людей.

«Это целая система формирования в молодом человеке лучших нравственных качеств. Он учится защищать себя, свою семью, свою Родину, – подчеркнул Алексей Аксенов. – Уверен, что дальнейшая поддержка на федеральном уровне этого проекта даст новый импульс развитию самбо во всех регионах России».

В Поморье интерес к самбо растет год от года. Как сообщил председатель Архангельского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Андрей Шульгин, с 2021 года, после проведения реорганизации и создания отделения, количество северян, занимающихся самбо, стало увеличиваться. Сегодня около 700 жителей Архангельской области на постоянной основе занимаются самбо, в том числе дети, молодежь и взрослые.