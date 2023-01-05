Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Приморском районе деревенский Дом культуры обретает новое лицо

В 2023 году в рамках партпроекта «Единой России» будет приобретено оборудование для культурного центра  «Рикасиха». 

 Здание Заостровского сельского Дома культуры в деревне Большое Анисимово в конце прошлого года начало работу после проведения комплексного капитального ремонта. В сельском ДК обновили библиотеку, зрительный и танцевальный залы, музейные комнаты, центральное фойе и другие пространства. Ремонт домов культуры – один из пунктов народной программы партии.

В здании заменили венцы, частично утеплили пол и стены, смонтировали новые лестницы на второй этаж, заменили оконные и дверные блоки, установили светодиодные светильники, водосточную систему, отремонтировали чердак и крыльцо.

 В музейные комнаты приобрели новую мебель и телевизор, а в зрительном зале поставили светодиодный экран и проектор.

 Общий объем финансирования работ  и оборудования составил 10,7 млн рублей, из которых порядка 5,5 млн. рублей – дополнительное финансирование из областного бюджета.

 В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» за счет средств субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных Домов культуры и их филиалов, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, для Заостровского сельского Дома культуры приобретены витрины, стенды, проектор, объектив, моторизированный экран на общую сумму 1,5 млн. рублей.

 Сейчас здесь функционируют 19 кружков и клубных формирований, которые посещают 200 человек.

 «Приморский район – один из примеров, где работа по модернизации учреждений культуры организована на высоком уровне. Администрация района старается задействовать все существующие механизмы финансирования этих работ. Это и привлечение средств в рамках нацпроекта, федеральных проектов, партийных проектов «Единой России», и участие в конкурсных отборах на предоставление соответствующих субсидий», – отметил губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

 Так, в 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) за счет средств федерального и областного бюджета завершен капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры. В прошлом году по этой же федеральной программе построен социально-культурный центр в поселке Лайский Док.

В наступившем году в районе по программе КРСТ начнется строительство Дома культуры в поселке Талаги. А в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в 2023 году будет приобретено оборудование для культурного центра «Рикасиха».

 

17 январь 13:45 | : Культура / Политика

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (161)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20