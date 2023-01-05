В Приморском районе деревенский Дом культуры обретает новое лицо

В 2023 году в рамках партпроекта «Единой России» будет приобретено оборудование для культурного центра «Рикасиха».
Здание Заостровского сельского Дома культуры в деревне Большое Анисимово в конце прошлого года начало работу после проведения комплексного капитального ремонта. В сельском ДК обновили библиотеку, зрительный и танцевальный залы, музейные комнаты, центральное фойе и другие пространства. Ремонт домов культуры – один из пунктов народной программы партии.
В здании заменили венцы, частично утеплили пол и стены, смонтировали новые лестницы на второй этаж, заменили оконные и дверные блоки, установили светодиодные светильники, водосточную систему, отремонтировали чердак и крыльцо.
В музейные комнаты приобрели новую мебель и телевизор, а в зрительном зале поставили светодиодный экран и проектор.
Общий объем финансирования работ и оборудования составил 10,7 млн рублей, из которых порядка 5,5 млн. рублей – дополнительное финансирование из областного бюджета.
В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» за счет средств субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных Домов культуры и их филиалов, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, для Заостровского сельского Дома культуры приобретены витрины, стенды, проектор, объектив, моторизированный экран на общую сумму 1,5 млн. рублей.
Сейчас здесь функционируют 19 кружков и клубных формирований, которые посещают 200 человек.
«Приморский район – один из примеров, где работа по модернизации учреждений культуры организована на высоком уровне. Администрация района старается задействовать все существующие механизмы финансирования этих работ. Это и привлечение средств в рамках нацпроекта, федеральных проектов, партийных проектов «Единой России», и участие в конкурсных отборах на предоставление соответствующих субсидий», – отметил губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Так, в 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) за счет средств федерального и областного бюджета завершен капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры. В прошлом году по этой же федеральной программе построен социально-культурный центр в поселке Лайский Док.
В наступившем году в районе по программе КРСТ начнется строительство Дома культуры в поселке Талаги. А в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в 2023 году будет приобретено оборудование для культурного центра «Рикасиха».