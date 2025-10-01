Вверх
Архангельский священник духовно окормляет беженцев из зоны СВО

    Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев провел очередную встречу с беженцами из зоны специальной военной операции. Беседа прошла в приходском доме храма блаженной Матроны на Московском проспекте.

    «Я акцентировал внимание подопечных на личности и святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона, 100-летие со дня кончины которого отмечает в 2025 году вся полнота Русской Православной Церкви, — прокомментировал встречу священник Александр. — Познакомившись с житием святителя, мы посмотрели документальный фильм тележурналиста Аркадия Мамонтова "Как святитель Тихон принес Православие на Аляску"».

    Отец Александр исполнил для гостей скрипичную музыку — сонаты Георга Фридриха Генделя, немецкого и английского композитора эпохи барокко. 


14 ноябрь 09:21 | : Культура / Верую

"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка
Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года

