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Архангельский священник устраивает музыкальные вечера для беженцев

    Настоятель архангельского храма святой блаженной Матроны Московской священник Александр Григорьев встретился с беженцами из зоны специальной военной операции. Клирик познакомил гостей со святынями храма, а за чаепитием поиграл для них на скрипке.

    «Были и уже знакомые лица, и те, кого я увидел впервые. Наш приход принимает посильное участие в жизни этих людей, скрашивая их будни концертами и периодической помощью вещами и продуктами питания, — рассказал отец Александр. — Всегда рады видеть наших друзей в храме Матроны Московской, чтобы в атмосфере доверия, любви, творчества и доброго христианского общения с Божией помощью затягивались их душевные раны». 

22 май 10:00 | : Культура / Верую

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