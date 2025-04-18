Архангельский священник устраивает музыкальные вечера для беженцев

Настоятель архангельского храма святой блаженной Матроны Московской священник Александр Григорьев встретился с беженцами из зоны специальной военной операции. Клирик познакомил гостей со святынями храма, а за чаепитием поиграл для них на скрипке.

«Были и уже знакомые лица, и те, кого я увидел впервые. Наш приход принимает посильное участие в жизни этих людей, скрашивая их будни концертами и периодической помощью вещами и продуктами питания, — рассказал отец Александр. — Всегда рады видеть наших друзей в храме Матроны Московской, чтобы в атмосфере доверия, любви, творчества и доброго христианского общения с Божией помощью затягивались их душевные раны».