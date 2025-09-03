Вверх
В вельской колонии сделали прикольный арт-объект

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) изготовили арт-объект для города. 

Он посвящен семье, любви, миру и будущему. Его установили на одной из улиц Вельска.  Композиция состоит их трех частей – фигуры матери, отца и между ними древо жизни. Над фигурами родителей работал мастер из Крыма, а последняя сделана руками осужденных ИК-14. 

Материал и эскизы для изготовления арт-объекта предоставил один из предпринимателей города. Дерево сделано из металла и покрашено специальной краской, чтобы оно было защищено от атмосферных воздействий. Данная конструкция была выполнена за короткие сроки. 

- Проект был достаточно сложным и кропотливым, поскольку необходимо было сделать много мелких деталей и элементов, которые надо было собрать в единую фигуру, но наши мастера справились с этой задачей, - отметил заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Александр Заостровцев. 

Сейчас на производственном участке учреждения заканчивают заказ по изготовлению двух скамеек, которые установят около древа жизни в самое ближайшее время. По задумке инициаторов, это станет местом для семейных пар. 

 

 

10 сентябрь 10:30 | : Культура

