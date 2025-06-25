В начале было слово...

Министерство образования Архангельской области совместно с региональным центром выявления и поддержки одарённых детей «Созвездие» приглашает школьников и студентов принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений – 2025.
Конкурс направлен на поддержку и развитие интереса к литературному творчеству, умению выражать мысли на русском языке, формированию читательской и культурной компетенции у подрастающего поколения.
К участию приглашаются:
Сроки проведения:
Работы победителей регионального тура будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса.
Подробная информация о конкурсе, требования к сочинениям и форма подачи материалов размещены на сайте https://xn--29-dlciebkck8c6a.xn--p1ai/scientific-activity/event/konkursy/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-2025/