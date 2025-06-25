В начале было слово...

Министерство образования Архангельской области совместно с региональным центром выявления и поддержки одарённых детей «Созвездие» приглашает школьников и студентов принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений – 2025.

Конкурс направлен на поддержку и развитие интереса к литературному творчеству, умению выражать мысли на русском языке, формированию читательской и культурной компетенции у подрастающего поколения.

К участию приглашаются:

обучающиеся 4–5 классов;

обучающиеся 6–7 классов;

обучающиеся 8–9 классов;

обучающиеся 10–11 классов;

студенты профессиональных образовательных организаций (не старше 18 лет), обучающиеся по программам среднего общего образования.

Сроки проведения:

приём работ — с 23 июня по 21 сентября 2025 года;

экспертиза — с 24 сентября по 6 октября;

подведение итогов — до 10 октября. Результаты будут опубликованы на официальном сайте регионального этапа.

Работы победителей регионального тура будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса.