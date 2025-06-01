Киноальманах «Север, я люблю тебя» порвал архангельских зрителей

25 июля в Архангельске, на площадке студии филиала Российского общества «Знание», состоялась премьера киноальманаха «Север, я люблю тебя» — это событие стало финалом масштабного образовательного проекта «КиноСлово» в рамках VIII Международного кинофестиваля Arctic Open. Проект объединил сценарную мастерскую для профессиональных драматургов и созданную в ходе учебы Киношколу «Север» для подростков из Архангельска, Няндомы, Котласа и Коряжмы. Все фильмы сняты по произведениям современных северных авторов и стали откровенным разговором с экраном о взрослении, семье, воспоминаниях и любви.

Образовательная деятельность в сфере креативных индустрий и кинопроизводства — это обязательная составляющая масштабного социокультурного проекта Международного кинофестиваля Arctic open. В 2024 году в рамках проектной деятельности была создана Школа кинопедагога Архангельской области, в 2025-ом начала работать областная КиноШкола «Север» для детских кинообъединений региона. Итогом четырехмесячной учебы стал киноальманах из четырех короткометражных игровых фильма, киноплощадками для которых стали малые города Поморья. Там все местное, родное: природа, актеры и съемочные группы.

Проект реализован в Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области.

Над сценарием работали профессиональные драматурги из разных городов России — Наталья Бондарь (Екатеринбург), Марина Дадыченко (Тюмень), Валерия Темкина и Любовь Стрижак (Санкт-Петербург). Руководила процессом мастер курса, сценарист Мария Зиновьева, известная своей работой над популярными анимационными проектами.

Четверым сценаристам, не знакомым с Архангельской областью, удалось переложить художественные тексты современных северных писателей на киноязык, не просто адаптируя, а передавая дух и интонацию северных историй.

Каждая короткометражка — это современная северная проза, увиденная глазами подростков. Рассказ Елены Калинкиной «Походни» — это трогательная история о каникулах у бабушки в деревне. Местом съемок стал остров Кегостров, расположенный в 2 км от Архангельска. Рассказ Светланы Макарьиной «Ходунки» — об утратах, памяти и ценности семьи, и его снимали в историческом квартале Няндомы, а «Звёздочка моя ясная» — лирическая повесть Павла Кренёва, о первой влюбленности и связанных с неё надеждах, в фильме имеет две части, которые сняты в красивейших пейзажах Котласского района.

На премьеру в Архангельск приехали сами создатели – ребята из Котласа, Коряжмы, Няндомы. К ним обратилась Наталья Бакшеева, заместитель министра культуры Архангельской области.



“Вы не просто сняли кино — вы прожили эти истории. Вы прошли первую хорошую школу профессиональных знаний. Вы доказали, что в нашем регионе растёт новая армия кинематографистов. И очень хочется, чтобы вот этот опыт был для кого-то шагом, чтобы войти уже войти в профессию по-настоящему, получив уже профильное образование. Сегодня на экране мы увидели четыре фильма, за которыми стоит огромная работа и настоящие эмоции. И пусть эта премьера вдохновит вас всех на новые свершения. Пусть наш северный край продолжает открывать новые яркие имена и создавать настоящее, умное, интересное кино. Спасибо, что дарите искусству свою душу. Север гордится вами!”, — напутствовала юных кинематографистов Наталья Валентиновна Бакшеева, заместитель министра культуры Архангельской области.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря гранту Губернаторского центра Архангельской области. Для Международного кинофестиваля Arctic Open «КиноСлово» стало уже пятым проектом прошедшим при поддержке ГЦАО.

«Хотелось бы пожелать вам удачи в будущем, чтобы мы все вместе с вами смотрели арктическое кино на больших экранах и стриминговых сервисах. Российское кино именно в ваших руках. Действуйте! За вами будущее!», — подчеркнул Артём Смолокуров, технический директор ГЦАО.

Проект также поддержали партнёры и спонсоры, благодаря которым участники из Няндомы, Котласа и Коряжмы смогли побывать на премьере не только онлайн.

«Я впечатлена числом партнёров. Это говорит о значимости проекта и о его нужности. Это не просто кино — это большая победа большой проектной команды», — подчеркнула Наталья Бакшеева, заместитель Министра культуры Архангельской области.

Премьера прошла в формате ток-шоу — на сцену выходили сами авторы, которые делились историями, воспоминаниями со съёмочной площадки, первыми пробами, ошибками и маленькими победами.

Дарина Севрова, участница проекта из Архангельска:

«Съёмочный процесс начали ощущать заранее, ещё до начала съёмок, когда мы начали искать локации и ездить на Кегостров, привозить реквизит, свои вещи, обживаться на месте съёмок. И я начала понимать, что вот-вот мы сделаем то, что никогда не делали — ребята в нашем регионе точно. Мы идём как первопроходцы. Это добавляло груз ответственности. Это незабываемые впечатления».

Яна Пекач, участница проекта из Котласа: «Мы хотим сказать большое спасибо за организацию этого проекта и обучение. Мы очень любим наш край и хотим, чтобы этот проект продвинул наш родной город».

Одна из задач проекта - показать, что есть множество современных, понятных детям текстов, которые заслуживают выхода на экран, привлечь внимание детей и подростков к местным, северным писателям. Но и для писателей это был первый опыт сотрудничества со кинопроектами. Светлана Макарьина, писательница, поэтесса, автор рассказа “Бабушкины ходунки” очень волновалась перед премьерой и даже решила написать продолжение:

«В моём рассказе ходунки действительно ходят, очень много двигаются, а в конце даже делают сальто. Поэтому то, что фильм получился действительно другим — это очень здорово. Во время просмотра я чуть не заплакала. Очень трогательная получилась картина. Я очень рада, что мой рассказ вдохновил на такое замечательное произведение. В то время, когда проходили съёмкии, я внимательно следила за всеми новостями. И в это время я редактировала свой рассказа “Бабушкины ходунки”, чтобы рассылать его в издательства. И ещё я сейчас думаю над написанием продолжения».

Проект стал профориентационным аттракционом нового типа. Вместо летнего лагеря — съёмочные смены, репетиции, грим, реквизит, работа в кадре и за камерой. Под руководством команды профессионалов: художественного руководителя проекта, кинорежиссёра, сценариста, обладателя Национальной премии «Золотой орёл – 2023» Татьяны Жуковой, оператора-постановщика Петра Меньшикова и Игоря Фролова, звукорежиссёра Олега Кожевина, — ребята полностью прошли путь создания фильма от идеи до премьеры. Каждый участник попробовал себя в роли оператора, режиссёра, актёра, художника по костюмам, продюсера — и многие впервые всерьёз задумались о будущем в профессии.

И как точно заметила Татьяна Жукова, художественный руководитель киноальманаха и киношколы «Север», проект объединил большое количество людей.

«Проект зародился давно. Идейный вдохновитель и движок нашего нового проекта — Тамара Александровна Статикова, директор МКФ Arctic open и фонда «Берегиня». Когда мы еще вовсю работали на проекте «Школа кинопедагога», она уже мыслила будущим. Она предложила идею, я подхватила, и мы начали разработку. Как и «Школа кинопедагога», проект «Кинослово» создан с нуля. Он авторский и придуман полностью нами.

И я очень рада, что он получился. Сегодня мне пришла мысль, что его можно назвать «Соединение». Мы соединили огромное количество ниточек: это соединение профессионалов и непрофессионалов, детей и взрослых, писателей и сценаристов, сценаристов и режиссёров. Продолжать можно очень долго. Я очень рада за ребят, за то, что они ощутили, что такое первая премьера. Я свою тоже очень хорошо помню. И это чувство останется с вами навсегда. Ради этих эмоций и ради этих глаз, которые я сейчас видела, это всё и стоит делать», — отметила Татьяна Жукова, режиссёр, художественный руководитель проекта киношкола «Север».

Впереди у участников показы фильмов «Север, я люблю тебя» в Архангельске, Няндоме, Котласе, Коряжме и других городах Архангельской области, на региональных телеканалах, а также участие в больших российских кинофестивалях.

Организатор проектов – Поморский культурный фонд «Берегиня», г. Архангельск

Ссылка на презентацию киноальманаха «Север, я люблю тебя!» в группе Международный кинофестиваль Arctic open в ВКонтакте –