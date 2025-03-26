Киномарафон Arctic open собрал более 16 тысяч зрителей

Фильмы из программы VIII Международного арктического кинофестиваля, который прошёл в Архангельской области в декабре прошлого года, посмотрели более 16 тысяч зрителей из 11 регионов России.

С февраля по июнь в киномарафоне поучаствовали жители Архангельской области и НАО, Коми, ЯНАО, Мурманской, Свердловской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областей. Пополнили пул площадок киномарафона в этом году Саратовская область, Карелия и Луганская народная республика.

В Архангельской области фильмы киномарафона посмотрели более шести тысяч зрителей в 15 муниципальных округах на 80 площадках, что на 30 площадок больше, чем в прошлом году.

В этом году к показам присоединились администрации городов, кинофестивальные ленты были основами для уроков в школах и поводом для дискуссий. В Архангельской области настоящей киномеккой стал Котлас и Котласский муниципальный округ. Организатором такой масштабной кинодеятельности в Котласе стала Инна Слибо, в прошлом участник IT-квеста Arctic open и образовательных программ кинофестиваля. Также в Котласе в проведении киномарафона помогли сотрудники управления по социальным вопросам администрации города. Итог такого сотрудничества — полные залы и возросший интерес к кинопроизводству. В киномарафоне Arctic open всё устроено так, чтобы организатор на площадке сам выбирал фильмы для зрителей. В этом году 40 кинолент были разбиты на 22 программы по темам и возрастным ограничениям.

— Самые положительные отзывы получили фильмы «Июньская полынь», короткометражки «Рыжий очкарик», «Видеообращение», «Несовершенная форма глагола» и «Тени за кадром». Эти картины обнажили проблемы общества, школы, заставили задуматься и детей и взрослых. Считаю, что военную драму, основанную на реальных событиях, «Июньская полынь» надо продолжать показывать, — прокомментировала организатор показов киномарафона в Котласе Инна Слибо.

В программу киномарафона в 2025 году вошли киноленты современного авторского кинематографа, как признанных, так и молодых режиссеров, отмеченных наградами VIII МКФ Arctic open. В год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне одним из самых востребованных фильмов киномарафона стала «Июньская полынь» режиссёра Юлии Бочаровой. Художественно-документальный фильм основан на воспоминаниях ветерана Великой Отечественной войны Виктора Гладышева. Ему было восемь лет, когда нацистская Германия вторглась на советскую территорию. Семья Гладышева пережила оккупацию, плен и голод.

Популярностью также пользовались фильмы о художниках — авангардистах первой половины XX века: Каземире Малевиче и Павле Филонове, современном фотографе Андрее Чежине.

Впервые в программу киномарафона включили региональное кино — фильмы начинающих кинематографистов из Архангельской области. Это драма «Дотянуться рукой до небес» и комедия «Обед в молчании», снятые в 2024 году кинопедагогами — участниками образовательной программы кинофестиваля Arctic open в Кенозерском национальном парке. Третья короткометражная лента «ТРИШКА ГИД (ГАД)» творческого объединения «Поморский кадр» снята в селе Ломоносово.

Растет тенденция прошлого года — любовь зрителей к просмотру научно-популярных работ. В программе киномарафона научпоп представлен международной картиной Генри Микса «Земля Медведей» и российской картиной «Лётные характеристики крошечных жуков» режиссёра Дмитрия Завильгельского.

Продолжается культурный диалог с соседями — Республика Коми ежегодно активно принимает участие в киномарафоне.

— Для Республики Коми большая радость быть частью фестиваля. Жители Сыктывкара с удовольствием ждут кинопоказы. И если в первый год нам нужно было прикладывать усилия, чтобы привлечь зрителя, как-то по-особенному выстраивать программу, чтобы случился диалог, то сейчас свободных мест в зале нет, обсуждения такие жаркие, что продолжаются вне кинозала. Большая радость для северных людей не только посмотреть фильм, но и пообщаться лично с создателями. В программу стараемся включать разные по настроению и темам фильмы. Неизменным остаётся якутское кино. Наши горячие сердца с любовью встретили якутское кино, у нас есть общие настроения, зрители проводят аналогии, это всегда горячие обсуждения. Киномарафон проходит по всей республике, количество площадок растет, количество зрителей тоже. Подборка фильмов настолько откликается нашим жителям, что если бы была возможность, они бы их смотрели круглый год, — сказала директор АУ РК «Комикино» Мария Вахнина.

В рамках киномарафона в Республике Коми состоялось 54 показа на 28 площадках.

Также организаторы часто выбирали для показов документальные фильмы: «Святой архипелаг» (12+) Сергея Дебижева, «Ветреные будни» (12+) Александры Андроновой. Для драмы «Длительные свидания» (18+) Георгия Лялина в Пскове были организованы дополнительные показы по просьбе зрителей.

В этом году Поморский культурный фонд «Берегиня» параллельно Эху кинофестиваля провел киномарафон, посвященный 80-летию Великой Победы, фильмы которого пользовались не меньшей популярностью.

— Форма кинопроката, когда музеи, библиотеки, киноклубы даже школьные классы превращаются на время показов в социальные кинотеатры, позволяет организаторам выходить за рамки простого показа фильмов. Выступая в роли киномодераторов, они инициируют обсуждения и учитывают мнения зрителей всех возрастов. Это создает значимый социокультурный эффект. Киномарафоном объединяет аудиторию в разных регионах, содействуя продвижению Архангельской области и качественного российского кино без значительных финансовых вложений. Мы признательны всем участникам проекта, разделяющим понимание силы и важности киноискусства, — прокомментировала Тамара Статикова, директор Поморского культурного фонда «Берегиня», директор МКФ Arctic open.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области и Министерства культуры Архангельской области.

Организатор проекта — НКО Поморский культурный фонд «Берегиня».



