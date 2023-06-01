Фестивальное кино от Arctic open посмотрели 16 000 зрителей

Завершился Киномарафон ARCTIC OPEN – эхо VI Международного кинофестиваля стран Арктики, который проходил в Архангельской области в ноябре и декабре 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С февраля по июнь 2023 года во время Киномарафона фестивальное кино посмотрели 16 тысяч зрителей, из которых шесть тысяч – жители Архангельской области. География альтернативного кинопроката вышла далеко за пределы региона – кино смотрели в Свердловской, Псковской, Мурманской, Ленинградской областях, Республике Коми, НАО и ЯНАО.

В программу Киномарафона в 2023 году вошли 34 работы современного авторского кинематографа: документальные, короткометражные и полнометражные фильмы как признанных, так и молодых режиссеров – участников VI Международного кинофестиваля Arctic open.

На время Киномарафона в кинотеатры превратились библиотеки, музеи, залы учреждений культуры, арт-пространства, кинозалы и киноклубы в 17 муниципальных образованиях Архангельской области. Зрителями стали жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Приморского, Онежского, Вельского, Холмогорского, Плесецкого, Ленского, Виноградовского, Няндомского, Коношского, Устьянского, Котласского, Верхнетоемского, Красноборского муниципальных округов Поморья.

Всего за время киномарафона состоялось 635 киносеансов, объединивших людей разных возрастов, профессий и интересов. Совместный просмотр кино и его обсуждение стало киномостом между регионами. После каждого просмотра фильма зрители делились своими мыслями, обсуждали кино с модераторами показов, иногда выходили на связь с режиссёрами.

«Всё, что я смотрела у Кончаловского, было сильным – «Рай», «Дорогие товарищи». Но самой трогательной оказалась эта документалка. Обычно, встречая подобных героям фильма людей в жизни, думаешь: «А что мне он может нового или удивительного рассказать?» Может! Глубинка – от слова «глубина». Просто посмотрите», - говорит Анастасия, зритель арт-пространства «Полярис» в Салехарде о фильме «Человек неунывающий».

Киномарафон Arctic open проводится с 2017 года. Ежегодно во время показов в районах области открываются киноклубы. Этот год не стал исключением. На волне интереса жителей и гостей киноклуб появился на Соловках.

Фильмы из программы киномарафона стали основой для разговоров на тематических мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне, Дню птиц, профилактических бесед с подростками, о взаимоотношении с людьми с физическими и ментальными особенностями, с иностранными гражданами, проживающими в России.

Организаторы на местах выяснили, какие фильмы любит смотреть их зритель, что помогает в дальнейшем выстраивать коммуникацию. Рекордсменами по показам стали два полнометражных фильма: «У самого Белого моря» режиссёра Александра Зачиняева и «Нормальный только я» - дебютная работа Антона Богданова, представленная в программе Arctic open 2021 года.

Нашли отклик у зрителя и программы, собранные из короткометражных киноработ, таких как «Отпечатки», «Соседка», «По ту сторону виноградника», «Покупай» и другие.

Организаторы часто выбирали для показов фильмы киностудии «Ленфильм»: «Корюшка для фронта», «Трамвай идёт на фронт» и «Блокадный футбол» и, конечно, традиционные для Arctic open фильмы о покорителях Арктики и жителях Севера: «Дневник Белой вороны», «Чумработница. Семья как призвание».

Участники киносмотров увидели и обсудили фильмы о судьбах исследователей и путешественников, реальные истории людей, живущих и работающих в условиях сурового климата, их вклад в сохранение исторического и культурного наследия.

После каждого сеанса зрители обсуждали увиденное, становясь активными участниками кинопроцесса. Такая форма альтернативного проката фильмов, которые сложно увидеть на большом экране, объединяет людей разного возраста, повышает уважение друг к другу, учит самопознанию, расширяет кругозор и воспитывает грамотного кинозрителя.

Киномарафон 2023 года завершился, но с фильмами фестивальной программы продолжают знакомиться новые зрители. Например, участники экспедиции Арктический Плавучий университет смотрят кино в кают-компании научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

Продолжить смотреть современное авторское кино теперь можно и за пределами фестивальной недели и Киномарафона.

Итогом VI Международного кинофестиваля Arctic open стал каталог фильмов, включающий в себя игровые и документальные фестивальные киноработы с 2017 года.

На сайте кинофестиваля организаторы показов смогут выбрать фильм, связаться с правообладателем и показать своей аудитории, договориться с режиссёром об онлайн-встрече со зрителями https://arctic-open.com/catalog_films/ .

Культурно-просветительский фестивальный проект «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов» поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области.

Организатор проекта - НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», г. Архангельск







