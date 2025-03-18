Фильмы Arctic open ездят по России

С февраля по июнь 2025 года проходит Киномарафон ARCTIC OPEN 2025. За 2,5 месяца фестивальное кино на 159 площадках посмотрели более 8,5 тысяч человек в Свердловской, Ленинградской, Псковской, Саратовской, Архангельской областях, Карелии, Коми и Луганской народной Республике.

В Архангельской области кино смотрели в 53 библиотеках, музеях, кинозалах, школах и домах культуры Холмогорского, Виноградовского, Плесецкого, Котласского, Няндомского, Онежского, Устьянского, Приморского, Шенкурского округов, Ленского, Коношского районов.

В областном центре за это время успели поработать десять площадок. К давним друзьям кинофестиваля ARCTIC OPEN – библиотекам Архангельска - добавились новые организаторы – арт-команда в усадьбе «Поморцы», музей Изобразительных искусств и Поморская филармония.

Одними из первых в этом году к киномарафону присоединилась Свердловская область. Куратором показов выступил Свердловский фильмофонд - на 42 площадках состоялось 114 показов для 5670 зрителей.

Стартовали показы фестивального кино в Коми (36 мест) и ЛНР – там фильмы смотрят на одной площадке в городе Ровеньки.

В программе киномарафона 2025 года 41 фильм: художественные полнометражные, короткометражные и документальные киноработы авторов, давших согласие

на прокат.

На сегодняшний день самым востребованным среди организаторов показов стал фильм режиссёра Юлии Бочаровой «Июньская полынь» (6+) о судьбе детей войны, отмеченный специальным призом на ARCTIC OPEN в Архангельске в 2024 году. Документально-игровая драма о нелёгкой судьбе Вити Гладышева — мальчика, пережившего Великую отечественную войну. Кино представляет из себя соединение документальных свидетельств с художественной реконструкцией событий тех лет.

Также организаторы часто выбирают для показов документальные фильмы: «Святой архипелаг» (12+) Сергея Дебижева, «Ветреные будни» (12+) Александры Андроновой. Для драмы «Длительные свидания» (18+) Георгия Лялина в Пскове были организованы дополнительные показы по просьбе зрителей.

По наблюдениям создателей киномарафона, якутский роуд-муви «Не хороните меня без Ивана» (12+) Любови Борисовой своим названием смущает организаторов показов на местах, но те, кто выбирает его для программы показов, от зрителей получают слова благодарности.

«В зале прохладно, но мне было тепло. Зря меня смущало название и наличие титров. Фильм понравился абсолютно всем, хотя на сеансе были зрители разных возрастов. Некоторые даже ничего не сказали, потому что со слезами покидали зал», - рассказывает Елена Значкова, старший администратор культурно- досугового центра в Колпино (Санкт-Петербург).

В программе киномарафона этого года есть научно-популярные фильмы и киноработы об искусстве. Эти киноленты востребованы в Архангельске и Пскове. Музеи, школы искусств встраивают фильмы о художниках в свои мероприятия.

К киномарафону ещё можно присоединиться. С программой можно познакомиться на сайте ARCTIC OPEN - https://arctic-open.com/kinomarafon-2025/ .

Здесь же размещены условия кинопоказов, памятка для организаторов на местах. Киномарафон ARCTIC OPEN продлится до 15 июня 2025 года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организатор проекта – НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск.