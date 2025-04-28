Воспитаник колонии под Архангельском стал лауреатом международного конкурса

Подросток воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) вошел в число победителей VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

В минувшие выходные в Конгресс-зале Национального центра «Россия» в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей. В этом году на VII Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» поступило 7 407 работ из 89 регионов России и 53 стран мира. Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеством, Роспатриотцентром, Движением Первых, Юнармией, ФСИН России, Росдетцентром, фондом «Русский мир», Московским педагогическим государственным университетом, Национальной родительской ассоциацией.

Участники представляли свою малую родину через видеоролики и текстовые презентации, рассказывая о традициях, памятных местах и значимых событиях. Среди конкурсантов - воспитанники Архангельской воспитательной колонии, которые под руководством библиотекаря Натальи Жуковой подготовили четыре видеоработы.

- Шесть наших воспитанников решили принять участие в конкурсе. Мы сняли ролики о холмогорской резьбе по кости, музее Ломоносова, городе Салехарде и традиционном северном блюде - шаньгах. Особенно приятно, что родные ребят активно помогали: например, мама Семена из Салехарда несколько дней снимала достопримечательности города, а семья Льва поделилась семейным рецептом шанег, - поделилась Наталья Жукова.

По итогам состязания воспитанник АВК Лев Некрасов, автор работы о северных шаньгах, занял второе место в своей возрастной категории. В благодарственном письме организаторам он отметил: «Родина у нас одна, и мы должны ее ценить, беречь и прославлять». Награду вручили библиотекарю АВК Наталье Жуковой в Конгресс-зале Национального центра «Россия».