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Отец из Вельска проявил себя как садист по отншению к сыну

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 46-летнего жителя г. Вельска виновным по п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание   в отношении несовершеннолетнего сына) и  ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестким обращением).

В суде установлено, что осужденный в период с 01.06.2023 по 09.01.2025, используя беспомощное состояние своего 14-летнего сына, не менее 7 раз причинял ему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Гражданский иск, заявленный прокурором по делу в интересах потерпевшего, удовлетворен на сумму 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 

04 июнь 17:01 | : Культура

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