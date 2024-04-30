Десятилетней девочке из Каргополя очень не повезло с родителями

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 41-летнего жителя города Каргополя виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Установлено, что осужденный с 01.11.2023 по 03.01.2024, проживая в квартире своей сожительницы, на почве личных неприязненных отношений к ее 10-летней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял девочке физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий.

Мать девочки привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В этой связи ребенок изъят из семьи.

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, полагал, что потерпевшая его оговаривает.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Судом также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с виновного лица в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.