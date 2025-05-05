Проект «Мезенский хронограф» дождался своего воплощения

История Мезенского округа, выраженная в датах! Что может быть интереснее?

А если каждая дата подкреплена ещё и ценными историческими фактами из проверенных документальных и книжных источников.

Получается целый захватывающий исторический роман! Ведь жизнь делает порою такие невероятные виражи, превращаясь впоследствии в увлекательную историю, которую теперь возможно проследить на примере целого округа.

Погрузиться в исторический омут северного края и рассмотреть цепь порою ошеломляющих событий позволит новое уточнённое, дополненное краеведческое издание «Мезенский хронограф», презентация которого прошла 25 мая в Мезенской центральной библиотеке им. К.С. Бадигина.

В этом мероприятии приняли участие авторы - составители «Мезенского хронографа», известные исследователи – краеведы В.И. Дранников и Н.В. Тихонова, а также заместитель начальника отдела по местному самоуправлению и связям с общественностью администрации Мезенского округа М.Н. Двоеглазова.

В начале презентации, её ведущая – сотрудник библиотеки Наталья Сахарова поздравила всех присутствующих с замечательным праздником - Днём славянской письменности и культуры, в рамках которого проходила презентация новой книги. Она же сказала о том, что вышедшее в свет издание «Хронографа» включает в себя даты наиболее важных событий из жизни Мезенского края с момента первых упоминаний в документах (IX век) по 2024 год. Создано оно при поддержке администрации Мезенского муниципального округа в результате сотрудничества с издательством «КИРА» и вышло в свет в количестве 170 экземпляров, а также кратко коснулась структуры издания.

Представитель администрации М.Н. Двоеглазова обратилась к авторам «Мезенского хронографа» В.И. Дранникову и Н.В. Тихоновой со словами благодарности за кропотливый собирательский труд, назвав их многолетний творческий союз основой и фундаментом огромной, интересной исследовательской деятельности, которая способствует выходу в свет прекрасных краеведческих книг.

Составители «Хронографа» В.И. Дранников и Н.В.Тихонова рассказали о длительной и интересной работе над изданием, о спонсорах и помощниках, и выразили огромную благодарность всем ,кто принимал участие в его создании.

Наталья Васильевна также кратко поведала аудитории о наиболее интересных датах из истории Мезенского округа, проиллюстрировав свой рассказ презентацией с фотографиями.

Небольшую презентацию подготовили и сотрудники Мезенской центральной библиотеки, отобрав из «Хронографа» наиболее интересные и значимые, на их взгляд, даты и снабдив свой рассказ красочной презентацией с историческими фотографиями.

Ценные экземпляры 2-го издания «Мезенского хронографа» были вручены в качестве подарков некоторым организациям, непосредственно касающимся в своей деятельности фактической истории округа: Мезенскому историко - краеведческому музею, Дому - музею писателя В.В. Личутина и др.

На мероприятии можно было приобрести эту книгу для домашней библиотеки по цене 1000 рублей за экземпляр, а также новенькие издания «Мезенского хронографа» в скором времени будут направлены во все библиотеки округа.

В Мезенской центральной библиотеке они уже есть и ждут своих читателей в туристско -информационном краеведческом центре (2 этаж).

В конце мероприятия Е.М. Аннюк, хранительница музея В.В. Личутина, вручила авторам интересной краеведческой книги по букету цветов и от всей души поблагодарила их за самоотверженный составительский труд и интересные изыскания в области исторического краеведения.



После заключительных слов ведущей презентации было сделано общее фото на память об этом важном событии.



