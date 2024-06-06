Жители Поморья любят свой Arctic open. И не только они

Завершился Киномарафон Arctic open – эхо VII Международного арктического кинофестиваля, который проходил в Архангельской области в ноябре и декабре 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С февраля по июнь 2024 года во время Киномарафона фестивальное кино посмотрели 16437 зрителей, из которых 4,7 тысячи – жители Архангельской области. На 142 площадках в девяти субъектах РФ прошли 627 сеансов киномарафона. В альтернативном кинопрокате поучаствовали зрители Архангельской области и НАО, Коми, ЯНАО, Мурманской, Свердловской, Ленинградской, Вологодской областей, в Пскове и Москве. Пополнили пул площадок киномарафона в этом году Москва и Череповец – в столице программу кинофестиваля зрители смотрели в библиотеке, а в Череповце в кинозале под открытым небом.

Большую сеть киноплощадок киномарафона традиционно «развернули» в Свердловской области. С 2021 года проведение киномарафона на территории региона курирует Свердловский областной фильмофонд.

- Участие в киномарафоне в Свердловской области приняла 31 площадка – кинотеатры и кинозалы, центры и дома культуры, библиотеки и молодежные центры. Киномарафону Arctic open удается каждый год удивлять своего зрителя уникальными фестивальными программами с точки зрения глубокого философского и художественного смысла. Умное авторское кино смотрели и обсуждали почти 4 400 уральцев на 102 сеансах, – рассказала Светлана Горда, директор Свердловского областного фильмофонда.

В программу Киномарафона в 2024 году вошли 27 кинолент современного авторского разножанрового кинематографа как признанных, так и молодых режиссеров, отмеченных наградами VII МКФ Arctic open. Новинками марафона стали два киноальманаха – один из них в жанре научно-популярного фильма рассказывает об исследованиях ученых, а второй показывает Север глазами южан. В этот киноальманах вошли работы, снятые во время лаборатории «Арктическая жара» архангельскими операторами и режиссёрами - студентами филиала ВГИК из Ташкента.

По словам организаторов, самым востребованным фильмом киномарафона стала семейная комедия «Иван Семёнов. Школьный переполох» режиссёра Антона Богданова. Количество зрителей на сеансах достигало 400 человек. Иногда просмотры заканчивались интерактивно – стихийной школьной дискотекой или совместным исполнением саундтреков комедии.

Самыми востребованными фильмами для детей и подростков стали короткометражки «Жареная печень» режиссёра Ирины Боровской, «Увидимся на чистой поляне» Яны Ксениной и «Прощальное письмо» Эльдора Шодмонкулова. Из взрослых кинолент организаторы чаще всего показывали «Сыновья большой медведицы» режиссёра Дмитрия Чиркова и «Макушку Земли» Эдуарда Новикова. Из полнометражных игровых киноработ особенным вниманием пользовался фильм «Анжелюс» режиссёра Эдуарда Жолнина.

Хит-парад документальных киноработ возглавили фильмы архангельских режиссёров: «Скит» Инги Шаршовой и «Влюблённые в Арктику» Анастасии Ломакиной.

На время Киномарафона в кинотеатры превратились библиотеки, музеи, залы учреждений культуры, арт-пространства, кинозалы и киноклубы в 15 муниципальных образованиях Архангельской области. В Поморье состоялось 275 киносеансов, объединивших людей разных возрастов, профессий и интересов на 50 площадках. После каждого просмотра фильма зрители делились своими мыслями, обсуждали кино с модераторами показов, иногда выходили на связь с режиссёрами.

- В киномарафоне Arctic open мы участвуем с 2020 года. Это хорошая возможность показывать новое кино, не нарушая авторских прав. В Онежском районе в этом сезоне к киномарафону подключились 14 библиотек. Этот опыт коллегам очень понравился, кинопоказы пользуются большой популярностью, особенно в маленьких населенных пунктах, где библиотека является практически единственным местом досуга. Мы не только приглашаем в библиотеку, но и сами «выходим в свет» - начали сотрудничать с Онежским индустриальным техникумом, онежскими школами №1,2,4, - рассказала Елена Игнатьева, библиотекарь, организатор показов киномарафона Arctic open в городской библиотеке поселка ЛДК Онежского района.

Фестивальное кино и фильмы киномарафона нечасто достигают широкого проката, поэтому участие в подобных просмотрах и обсуждения – иногда единственный шанс познакомиться с новинками авторского кинематографа.

Киномарафон 2024 года завершился, но с фильмами фестивальной программы продолжают знакомиться новые зрители - смотреть кино можно и за пределами фестивальной недели и Киномарафона в каталоге фильмов Arctic open, который пополняется игровыми и документальными фестивальными киноработами. Все условия показов по ссылке https://arctic-open.com/catalog_films/ .

Вместе с итогами киномарафона организаторы всего социокультурного проекта

«Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов» подводят итоги седьмого кинофестивального сезона. Участниками и зрителями проекта за 11 месяцев стали больше 28200 человек. В образовательной программе киносмотра прошли обучение 52 специалиста сферы культуры и образования в Архангельской области и Республике Коми.

В мероприятиях кинофестиваля в ноябре («Arctic open – детям») и декабре (основная программа) приняли участие 123 деятеля кино и культуры России и зарубежья: из Ирана, Китая, Узбекистана, Мексики, Грузии, Великобритании, Турции и Азербайджана.

Показы «Малого Arctic open» и встречи с кинорежиссёрами прошли в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре. Кроме самого киноконкурса, показов, образовательной и культурной программ, в Архангельске прошла обширная деловая программа, семинар для организаторов киноклубов в Коми и «Школа кинопедагога».В Архангельской области появилось больше 30 профессиональных кинопедагогов, 17 из которых на Летней Киносмене в Кенозерском национальном парке сняли два игровых короткометражных фильма: комедию и лирическую драму. Увидеть их можно по ссылке и в соцсетях кинофестиваля https://www.youtube.com/@arcticopen5213

Культурно-просветительский фестивальный проект «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов» поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области.

Организатор проекта - НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», г. Архангельск