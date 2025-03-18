Архангельский драмтеатр ненадолго станет съемочной площадкой

Полнометражный художественный музыкальный фильм под рабочим названием «Ящик желаний» соединит театр, кино и пантомиму.

Проект «Ящик желаний» — это симбиоз форматов: детского волшебного кино, мюзикла и классического театра. При помощи оригинального художественно-образного решения, кино-технологий и музыкального сопровождения съемочная команда передаст атмосферу детской фантазии, наивности и веры в чудо, перед которой не устоят даже взрослые прагматичные люди.

— Это совершенно не бытовая история, поэтому нами выбран жанр мюзикла. Тем самым мы не пересказываем детские переживания, а погружаемся в детский мир. Потому что взрослые забывают о том, что можно петь, а у детей музыка звучит всегда. Весь мир становится детским. Песня - как ритуал, некое волшебство. Герои песней спасаются, прячутся за песней, разряжаются через песню, реализуются, фантазируют песней, побеждают, - говорит режиссер фильма Сергей Терещук.

Картина расскажет историю обычного школьника с богатой фантазией Никиты Капустина. Однажды к мальчику попадает Почтовый Ящик, исполняющий желания — стоит только опустить в него нужное письмо. Но обладать волшебным артефактом не так-то просто, особенно если ты эмоциональный 9-летний мальчишка, а старший брат всё время достает! Загадав в сердцах желание избавиться от брата, Никита запускает механизм, который чуть не приводит мир к катастрофе! Ящик желаний имеет одну особенность — при желании зла и предательства он может нарушить баланс добра и зла. Никита понимает свою ошибку, но слишком поздно, Ящик он упустил — за артефактом давно идёт охота и теперь он в плохих руках! Никите нужно всё исправить — найти Ящик, вернуть брата и спасти мир.

В основе картины лучшие традиции советских музыкальных кинолент и приёмы современных голливудских мюзиклов. Весь фильм будет пронизывать оригинальная музыкальная тема — это придаст проекту целостность и законченность. События и персонажи будут отмечены своими музыкальными композициями и вокально-танцевальными номерами, созданными на основе центральной темы. Автор музыки — композитор Николай Орловский. Хореограф — Николай Ерохин. В фильме также будет использоваться искусство Пантомимы. С помощью жестов и мимики актёры-мимы усилят эмоциональное восприятие зрителя чувств и мыслей персонажей.

— С большой радостью работаю в составе нашей дружной и уникальной команды над созданием детского мюзикла “Ящик желаний”. Что скрывать, сочинять музыку в таком жанре — это ведь и есть одно из моих давних сокровенных желаний! В фильме будет много песен, некоторые из которых уже написаны в соавторстве с Сергеем Терещуком, режиссером нашей картины и поэтом. Мы создаём кино про мечту, а музыка в фильме делает нас счастливыми, - говорит композитор фильма Николай Орловский.

Локации картины условно разделены на две части.

— Мир семьи Капустиных — тёплый, ламповый, обнимающий. Это старая квартира в двухэтажном деревянном доме на несколько квартир, с уютным двором и захламленным чердаком — тайной комнатой главного героя нашей истории Никиты, где он хранит свои сокровища, фантазирует и мечтает. Это дворы и улочки Архангельска. Парк с таинственной сторожкой. Живописная набережная... И, с другой стороны, как противовес, — мир сухих расчётов и холодных сердец — охотников за Ящиком желаний: Москва-сити с башнями-небоскрёбами, свалка металлолома (жуткое место, но именно там наш герой обретает надежду). А также обиталище колдуньи: комната для сеансов гадания (надо же на что-то жить) и ее тайное место - неуловимый портал», — рассказывает автор сценария Лейла Якимычева.

Над декорациями работает художник-постановщик Юрий Устинов.

— Сказка «Ящик желаний. Как сложно и трудно выбрать в этом мире желание, которое затрагивало бы в нашей душе струны, которые извлекали бы самые хорошие и добрые мелодии. Замечательно, что это сказка мюзикл, думаю, что это будет интересно взрослым, малышам и пожилого возраста людям. И не случайно Шекспир в своем творчестве сначала писал комедии, потом трагедии, и только в конце жизни – сказки», — поведал, художник фильма Юрий Устинов.

Кастинг на главные роли пройдет в Москве, а кастинг на эпизодические роли, массовые хореографические партии — в Архангельске.

— Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова — это талантливая труппа, интересный репертуар, креативное руководство. Большой художественный потенциал театра на слуху у всей страны. Мы искали театр в Москве, Твери, Ярославле, но именно этот театр покорил наши сердца и не только своими размерами, местом и историей, – говорит продюсер фильма Анастасия Мымрикова.

Уже совсем скоро команда проекта прибудет в Архангельск для знакомства с локациями и подписания соглашения о сотрудничестве с Архангельским театром драмы имени М.В. Ломоносова, где будет снято большинство сцен.

По словам директора Архдрамы Сергея Самодова, съемки фильма в Архангельском театре драмы —замечательное событие, которое подчеркивает значимость культурных пространств для развития киноиндустрии в Архангельской области и создает атмосферу для дальнейшего роста и процветания творческих инициатив

— Театр уже давно стал центром притяжения для творческих людей, и его использование в качестве площадки для съемок фильма о семейных ценностях с элементами фэнтези и сказки открывает новые горизонты для местной культуры. Такое сотрудничество между театром и кинематографом не только обогащает культурную жизнь Архангельска, но и способствует привлечению внимания к региону. Фильмы, снятые на нашей земле, позволяют зрителям увидеть уникальные пейзажи и архитектуру, что создает дополнительный интерес к Архангельской области как к месту, где можно не только отдыхать, но и творить, — сказал Сергей Самодов. — К тому же, подобные проекты вдохновляют местных художников, актеров и сценаристов, предоставляя им возможность участвовать в создании качественного контента. Это также способствует развитию киноиндустрии в регионе, открывая новые перспективы для молодых талантов.



