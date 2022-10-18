Как звучит Север? Узнаете на Arctic open

В последний день кинофестиваля покажут пять коротких фильмов про то, как звучит Север.
4 декабря в 16 часов в Научной библиотеке САФУ им. М.В. Ломоносова участники большой образовательной саунд—лаборатории «Слушай Север!» покажут пять короткометражных фильмов. В течение недели они изучали звуковой ландшафт Архангельска — композиторы, вдохновляясь Севером, создавали музыкальные произведения, а операторы снимали на эти композиции музыкальные видео.
Каков север на звук? Как написать музыку и снять фильм за неделю? Узнаем уже в это воскресенье. Приходите смотреть и обсуждать кино.
4 декабря | 16:00 Смольный Буян, 1, актовый зал. Вход СВОБОДНЫЙ
После показа работ участников лаборатории состоится показ документального кино «Горящие музыкой» (режиссёр Саша Гущин. Россия, 18+, 2022).
Новая музыка пишется в спальнях и на кухнях, выходит в социальных сетях, живет вне форматов и рамок. Хамиль, Мirele, Федор Ларюшкин и другие рассказывают, почему музыкальная индустрия будущего — это ты.