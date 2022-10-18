Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как звучит Север? Узнаете на Arctic open

В последний день кинофестиваля покажут пять коротких фильмов про то, как звучит Север.

 4 декабря в 16 часов в Научной библиотеке САФУ им. М.В. Ломоносова участники большой образовательной саунд—лаборатории «Слушай Север!» покажут пять короткометражных фильмов. В течение недели они изучали звуковой ландшафт Архангельска — композиторы, вдохновляясь Севером, создавали музыкальные произведения, а операторы снимали на эти композиции музыкальные видео. 

 Каков север на звук? Как написать музыку и снять фильм за неделю? Узнаем уже в это воскресенье. Приходите смотреть и обсуждать кино.

 4 декабря | 16:00 Смольный Буян, 1, актовый зал. Вход СВОБОДНЫЙ

 После показа работ участников лаборатории состоится показ документального кино «Горящие музыкой» (режиссёр Саша Гущин. Россия, 18+, 2022).

 Новая музыка пишется в спальнях и на кухнях, выходит в социальных сетях, живет вне форматов и рамок. Хамиль, Мirele, Федор Ларюшкин и другие рассказывают, почему музыкальная индустрия будущего — это ты. 

 

 

03 декабрь 16:50 | : Культура

Главные новости


И это все Арсентьев
Оборотная сторона медали в КЦГБ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (51)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20