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Плакаты Народного фронта мотивируют архангелогородцев

На центральных улицах столицы Поморья появились плакаты Народного фронта «Всё для Победы!». Они размещены вдоль оживлённых трасс, вблизи магазинов и автобусных остановок в разных округах города.

Теперь жителям и гостям областного центра не нужно искать информацию, как поддержать наших бойцов в зоне СВО.

Все желающие могут навести телефон на qr-код, размещённый на баннерах, и отправить любую посильную сумму на общий региональный счёт для военнослужащих из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya

19 январь 10:30 | : Политика

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