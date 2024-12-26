Плакаты Народного фронта мотивируют архангелогородцев

На центральных улицах столицы Поморья появились плакаты Народного фронта «Всё для Победы!». Они размещены вдоль оживлённых трасс, вблизи магазинов и автобусных остановок в разных округах города.



Теперь жителям и гостям областного центра не нужно искать информацию, как поддержать наших бойцов в зоне СВО.



Все желающие могут навести телефон на qr-код, размещённый на баннерах, и отправить любую посильную сумму на общий региональный счёт для военнослужащих из Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.