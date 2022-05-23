В Архангельской области снимается фильм «Охотники за маяками»

Проект документального фильма о маяках Белого моря стал победителем IV Арктического питчинга V Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open» , который прошел в Архангельске в декабре 2021 года при поддержке Президентский фонд культурных инициатив.
К съемкам ребята приступили в начале лета. И вот режиссёр Алина Каргополова, оператор Роман Шакиров , продюсер Марина Евсеева и консультант Владимир Куркин, сотрудник музея народных промыслов и ремёсел Приморья отправились в экспедицию на остров Мудьюг в дельте Северной Двины.
Мудьюгский маяк — самый высокий и один из самых важных на всем побережье Белого моря. Именно он охраняет судоходный путь, ведущий к Архангельску, и знаменует окончание долгих плаваний — около него корабли ждут прибытия лоцмана, который отводит их в порты столицы Поморья.
Грант на съемки документального фильма выделил генеральный спонсор V Международного кинофестиваля «Arctic Open» — АО «Архангельский траловый флот».