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В Архангельской области снимается фильм «Охотники за маяками»

Проект документального фильма о маяках Белого моря стал победителем IV Арктического питчинга V Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic Open» , который прошел в Архангельске в декабре 2021 года при поддержке Президентский фонд культурных инициатив.

К съемкам ребята приступили в начале лета. И вот режиссёр Алина Каргополова, оператор Роман Шакиров , продюсер Марина Евсеева и консультант Владимир Куркин, сотрудник музея народных промыслов и ремёсел Приморья отправились в экспедицию на остров Мудьюг в дельте Северной Двины.

Мудьюгский маяк — самый высокий и один из самых важных на всем побережье Белого моря. Именно он охраняет судоходный путь, ведущий к Архангельску, и знаменует окончание долгих плаваний — около него корабли ждут прибытия лоцмана, который отводит их в порты столицы Поморья.

Грант на съемки документального фильма выделил генеральный спонсор V Международного кинофестиваля «Arctic Open» — АО «Архангельский траловый флот».

 

26 август 12:04 | : Культура

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