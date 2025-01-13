Директора строительных фирм в Архангельске пойдут под суд за взятки при участии в гостендерах

Двое руководителей местных коммерческих организаций предстанут перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. По версии следствия, они платили взятки за фиктивное членство в саморегулируемой организации (СРО), чтобы участвовать в тендерах на госзаказы.

Суть дела

Следствие установило, что в 2022–2024 годах обвиняемые согласились на предложение представителей СРО в сфере строительства. За денежное вознаграждение их компании незаконно включали в реестр членов организации и ежегодно продлевали членство. Это позволяло фирмам участвовать в тендерах, в том числе в рамках нацпроектов, несмотря на отсутствие в штате необходимых специалистов.

Фигуранты оформили подложные документы, создавая видимость наличия квалифицированных кадров. Размер взяток следствие квалифицирует как «значительный» (точная сумма не уточняется).

Как раскрыли схему?

Дело возбудили после проверки прокуратуры и оперативных данных, предоставленных УФСБ по Архангельской области. Оба директора признали вину на допросах. Следствие собрало достаточно доказательств, и материалы переданы в суд.

Что дальше?

Параллельно расследуется дело в отношении сотрудников СРО, которые, по версии следствия, организовали схему. Их обвиняют в получении коммерческого подкупа группой лиц (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 12 лет колонии и крупные штрафы.