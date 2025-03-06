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Соприкоснулись с мудростью. В Плесецке отметили День православной книги

    Корпус Плесецкого торгово-промышленного техникума в поселке Савинском посетил благочинный одноименного округа Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин). Встречу посвятили Дню православной книги.

    «Беседа с отцом Антонием побудила студентов задуматься о своем месте в этом мире, о цели жизни, о времени, которое, при должном его проведении, может преобразить человека, — говорится на странице техникума в соцсети. — Первокурсники соприкоснулись с духовной мудростью православных книг и узнали много нового о важности веры для человека. В завершении встречи обучающиеся задавали много важных для них вопросов, на каждый из которых получили ответ. Беседа со священником вызвала живой, познавательный интерес и прошла в теплой душевной атмосфере».

    Как мы сообщали ранее, в техникуме регулярно проводятся встречи с группами студентов духовных учебных заведений, которые проходят в Плесецкой епархии миссионерскую практику. 

18 март 09:30 | : Культура / Верую

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