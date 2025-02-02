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Шведский журнал опубликовал статью об архангельском кинофестивале

Известный шведский кинематографист Гунилла Брески не раз говорила: «Именно Россия сделала меня режиссером». В апреле 1996 года Гунилла приехала в Россию для работы — снимать кино. И первым городом, где началось ее знакомство со страной, русскими людьми, стал Архангельск♥.

И вот на дворе декабрь 2024 и Гунилла на кинофестивале Arctic open судит номинацию документального кино. Вернувшись в Швецию, она написала об Архангельске и кинофестивале в шведский журнал.

Онлайн-переводчик процитировал некоторые высказывания режиссера:

«За прошедшие почти 30 лет я много раз бывала в Архангельске. Следила за развитием города, наблюдала за изменениями. Я помню поездку на трамвае в 1995 году. В моей сумке зазвонил мобильный, и я достала его.

Я до сих пор чувствую на себе взгляды моих попутчиков. Пять лет спустя у каждого появился мобильный телефон.

Дороги начали ремонтироваться, дома - обновляться. Открылся бизнес. Были выплачены зарплаты и пенсии. Студенты университетов снова сидели в теплых помещениях.

В декабре 2024 года изменения настолько велики, что я не могу поверить, что это тот же самый город. Новые жилые районы со смелой архитектурой. Торговые центры с множеством магазинов и людьми, которые любят ходить по магазинам. Большой выбор ресторанов и кафе. Мои бедные друзья-художники хорошо зарабатывают, живут в хороших квартирах, имеют машины, дачи. 

За годы сотрудничества Баренц-региона многие из нас были очарованы и поражены людьми, с которыми мы встречались. Мы работали вместе, показывали наши фильмы, участвовали в семинарах, выставках, разговаривали, смеялись, плакали вместе. Мы пили чай, кофе и водку. Мы стали друзьями.

Для тех из вас, кто был там в то время, и для всех остальных, я хочу сказать: те, с кем мы познакомились, все еще живы, они немного старше и поседели, как и мы. Но они по-прежнему наши друзья». 

Также Гунилла Брески пишет о своем опыте в судейской комиссии кинофестиваля, о документальных работах, получивших награды, о ретроспективе фильмов самой Гуниллы, которые в Архангельске тепло приняли зрители.

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27 февраль 08:54 | : Культура

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