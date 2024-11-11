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Триумф иранского кино на Arctic open в Архангельске

Решение судей фестиваля озвучили в ходе закрытия VIII Международного кинофестиваля Arctic open, состоявшегося вчера в Архангельском театре драмы. Издание «Регион 29» публикует список лучших работ, оцененных жюри:

Гран-при VIII Arctic Open получил фильм режиссёра Натальи Назаровой «Филателия» (12+). 

«Лучший игровой полнометражный фильм» — иранский фильм «Ложь» (18+). Режиссёры Мустафа Танабандех, Мохаммад Танабандех. На кинофестивале фильм представил продюсер картины Джалал Шокролла.

«Лучший режиссер игрового полнометражного фильма» — Мансур Восуги фильм «Выжженный» (18+), Иран.

«Лучший сценарий игрового полнометражного фильма» — режиссёр и сценарист Иван Соснин, фильм «Пришелец» (12+) Приз получила продюсер картины Софья Меркулова.

«Лучший оператор игрового полнометражного фильма» — Болсунбек Таалайбек Уулу за работу над фильмом «Качкын» (18+) режиссёр Дастан Жапар, Кыргызстан. Приз получила директор картины Нургуль Рысбаева.

«Лучший дебют в полнометражном игровом кино» — режиссёр Федор Кудрявцев фильм «Ровесник» (18+). В Архангельске фильм представил режиссёр и продюсер Игнат Шестаков.

«Лучший короткометражный игровой фильм» — «Исповедь» (16+) режиссёра Анны Вараксиной. Приз получает режиссёр.

«Лучший режиссер игрового короткометражного фильма» — Мари Давар за фильм «Брат» (18+), Иран.

«Лучший сценарий короткометражного игрового фильма» — сценарист и режиссёр Ярослав Лебедев «По-человечески» (16+)

«Лучший оператор игрового короткометражного фильма» Алина Чеботарёва «Спасение» (18+), режиссер Никита Добрынин. Приз получает режиссёр.

«Лучший документальный фильм» — «Последний материк» (16+), режиссёры: Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко.

«Лучший режиссер-документалист» — Александр Авилов, фильм «Таня. Лето. Зима» (16+). Приз получает режиссёр Александр Авилов.

«Лучший оператор-документалист» — Алексей Немов, оператор фильма «Крест» (12+) Сергея Дебижева. В Архангельске картину представлял композитор Виктор Сологуб.

«Лучший фильм для детей и юношества» — «7600» (6+) режиссёра Бехруза Багери, Иран. Приз получает режиссёр.

«Лучший исполнитель детской роли в фильме для детей и юношества» — Мирослава Карпеева за роль в фильме «Майский жук по имени Воблер» (0+) режиссёр Юлия Линде.

«Лучший режиссер полнометражного фильма для детей и юношества» — Михаил Лукачевский «Там, где танцуют стерхи» (12+). В Архангельске фильм представляет юный актёр Михаил Слепцов с мамой Натальей.

«Лучший режиссер короткометражного фильма для детей и юношества» — Альберто С. Муньос «Мастерская» (6+) Андорра

Специальный приз — участие в экспедиции «Арктического плавучего университета» получила режиссёр Юлия Киселёва за фильм «Как Иван Пигарев сон изучал». В Архангельске киноработу представил сын ученого, продюсер фильма Николай Пигарев.

Ряд авторов был отмечен специальными дипломами фестиваля: 

Награду «За органичное соединение игрового и анимационного кино через мотивы детской классической литературы» — «Мой дикий друг» (6+), режиссёра Анны Курбатовой  получил юный актёр Елисей Чичулин.

Награду «За бережную адаптацию драматичной биографии героя для детской аудитории» получила режиссёр фильма «Июньская полынь» (12+) Юлия Бочарова.

Приз «За воплощение оригинальной художественной идеи в фильме об искусстве» получил режиссёр фильма «Малевич. За гранью нуля» (6+) Иван Батурин. 

Также специальные призы от дирекции кинофестиваля «За веру в мечту» получил режиссёр фильма «Голубая мечта» (6+) Правин Кумар Нагендран из Индии, а награду «За вклад в развитие кинематографа северных стран и сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, бережному отношению к судьбам очевидцев и участников трагических событий тех лет» вручили режиссёру из Швеции Гунилле Брески. В этом году на кинофестивале Гунилла Брески также выступала в жюри документального кино. 

09 декабрь 07:53 | : Культура

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