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4-й «СеноFEST» в Архангельске раскрыл свои секреты

Сегодня в джаз-клубе Тима Дорофеева прошла пресс-конференция организаторов этно-джазового фестиваля «СеноFEST», который в четвёртый раз состоится в музее-заповеднике «Малые Корелы» 15 и 16 июля.

«Этнографическая часть фестиваля неизменна: сенокосные обряды северной деревни, ведь мы сохраняем традиции, которым не одна сотня лет, – отметила на встрече с архангельскими СМИ заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея-заповедника «Малые Корелы» Юлия Волова. – Эти традиции живы благодаря приглашённым на фестиваль фольклорным коллективам. На первых фестивалях наши гости видели, как проходили гуляния перед сенокосом в Пинежском районе и в селе Нёнокса, в этот раз этнографическая программа построена на фольклоре Виноградовского района».

Также к 4-му «СеноFESTу» обновлено дегустационное меню и программа мастер-классов. «У посетителей наших мероприятий всегда есть возможность увезти с собой что-то на память: и в этот раз мы предлагаем мастер-классы для разного возраста – и творческие, и «вкусные». Это традиция музея-заповедника», – добавила Юлия Волова.

Руководитель музыкальной программы фестиваля Тим Дорофеев сообщил, что в субботу и воскресенье под открытым небом состоятся два концерта с участием звёзд российского и мирового джаза. «Фестиваль – это такое явление, которое объединяет традицию с разными видами искусства, способствует взаимному проникновению разных культур», – добавил джазмен. Он анонсировал две новые композиции, которые Арт-ансамбль Тима Дорофеева представит на «СеноFESTе» совместно с фольклорно-этнографическим театром «Новиця», также Арт-ансамбль Тима Дорофеева исполнит альбом «Пинега. Река времени».

В пресс-конференции также приняла участие Мария Корель – автор проекта «Дети. Музыка. Жизнь», партнёром которого выступает музей-заповедник «Малые Корелы». По её словам, участники проекта, начинающие музыканты, вновь выйдут на фестивальную сцену вместе профессионалами. Кроме того, архангельские зрители увидят выступление объединённого оркестра проекта «Дети. Музыка. Жизнь» и джазового оркестра Ростовского колледжа искусств под руководством Адама Терацуяна.

Добавим, что за три года в «Малых Корелах» на этно-джазовом фестивале «СеноFEST», сочетающем старинные традиции Русского Севера, фольклор и джаз, побывали около 9 тысяч человек.


05 июль 17:13 | : Культура

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