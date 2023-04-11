Тим Дорофеев представляет: Архангельск готовится слушать хороший блюз

С 20 по 23 мая 2023 года в Архангельске пройдет XVIII фестиваль «Архангельск Блюз».

Фестиваль «Архангельск Блюз» — авторский проект известного музыканта и продюсера, руководителя продюсерского центра «Архангельск Джаз» Тима Дорофеева. Проводится с 2005 года.

В этом году он будет проходить 4 дня: 22 и 23 мая концерты пройдут в Архангельском театре драмы, а с 20 по 23 мая с 19 часов в джаз-клубе Тима Дорофеева. Ведущий фестиваля — главный редактор ДЖАЗ.РУ Кирилл Мошков.

Программа фестиваля — яркая и разнообразная. На открытие фестиваля к нам приедет знаменитая группа Евгения Маргулиса. На сцене фестиваля выступит «The Crossroadz» – один из немногих отечественных бэндов, востребованных за границей. «Русский блюз мирового уровня», «элита российского ритм-энд-блюза», «харизма русского рок-н-ролла» — пишут про них, Сергея Воронова и Ко.

Вы услышите Трио Moonshine — это акустический камерный проект музыкантов, солидно зарекомендовавших себя на российской блюзовой сцене: Юрия Новгородского (Backstage Band, Lunar Brothers), Евгения Глухова (Backstage Band, Crossroads) и Михаила Данилова (Afro-dite, Folkline, The Gracious). Фестиваль познакомит вас с музыкантом, блоггером, лидером группы «Станция Мир» Вовкой Кожекиным (г. Москва).

Из Вологды приедет группа «Петрович Блюз Бэнд», которая хорошо известна слушателям, на протяжении многих лет она погружает Вологду в мир джаза, поэтому у многих людей русский блюз ассоциируется с этой группой.

Группа The JET’S (Санкт-Петербург) — одни из самых ярких представителей российской блюзовой сцены. Блюз, ритм-энд-блюз, блюз-рок, поп-рок — вот те музыкальные направления, на которых основывается творчество группы.

У фестиваля есть свои традиции. Одна из них — сборный проект GUITAR SUMMIT. Это уникальный концерт, на котором каждый раз — новая программа. В этом году в нем участвуют известные гитаристы: Тим Дорофеев — гитарист (Архангельск), Алексей Самарин — клавишные (Сочи), Виктор Колесов — он же «Петрович» — гитарист (Вологда), Сергей Коренев — гитарист (Новороссийск), Олег Юданов – барабаны (Архангельск), Алексей Барандов – барабаны (Архангельск), Николай Клишин – бас-гитара (Архангельск).

На сцене выступит Юрий Каверкин & BAND (МОСКВА). Юрий Каверкин — блюзмен не по образованию, но по факту и образу жизни! Брутален, ироничен, гитарой владеет в истинно корневом стиле, а уж когда Юрий начинает петь бархатным баритоном, барышни и дамы млеют, а мужчины немедленно тянутся к рюмке.

Среди участников уже знакомые архангельской публике блюзмены: ЕКАТЕРИНА САМКОВА & FIREWOOD BLUES BAND (Москва), КОМНАТА 60 (Киров), проекты Art Blues Ensemble, ALEX & FRIENDS (Архангельск), Ансамбль ИГОРЯ ГОРЬКОВОГО (Архангельск), ALEX & FRIENDS (Архангельск), АНСАМБЛЬ МАРИИ КОРЕЛЬ (Архангельск).

Организатор — Продюсерский центр «Архангельск джаз».

Генеральный спонсор – БАНК ВТБ.

Также в рамках фестиваля будет презентован новый этноджазовый альбом и видеоарт к нему "Пинега. Река времени". CD- диск можно приобрести в Джаз-клубе Тима Дорофеева. Подробности по ссылке: https://arkhangelsk-jazz.ru/