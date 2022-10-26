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Джаз пришел в архангельскую воспитательную колонию

В воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области  (п. Талаги, Приморский район) приехали музыканты знаменитого джазового коллектива под руководством Тима Дорофеева. Для несовершеннолетних они дали часовой концерт.

Прикоснуться к миру джаза подростки, отбывающие наказание, смогли благодаря проекту, который  реализуется по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области   Елены Молчановой при содействии сотрудников АВК.  Название у этой благотворительной акции простое - "Культпоход", и в рамках ее осуществления несовершеннолетние будут знакомиться   с  музыкальным  и театральным творчеством, с местными поэтами и известными людьми,  а также поучаствуют в различных мастер-классах.

- Для старта нашего проекта мы решили выбрать музыкальный коллектив и обратились с просьбой к Тиму Дорофееву, который  быстро и активно откликнулся на нее, - отмечает детский омбудсмен Елена Молчанова. – Музыка - это особый вид искусства, она понятна всем, она дает яркие впечатления и эмоции, которых порой не хватает ребятам тут.    

Концертными подмостками по традиции в АВК стала столовая. Послушать живую музыку в исполнении  прославленного джазового коллектива, имя которого звучит и за пределами нашей области, собрались и подростки, и учителя, и приехавшие к ребятам на свидания их родные и близкие.  Своими яркими выступлениями музыкантам удалось поднять настроение всех собравшихся. 

- В воспитательной колонии мы впервые, ранее у нас бывали выступления перед более взрослой аудиторией в исправительных учреждениях. Музыка сильно влияет эмоционально на человека, кого-то она заставляет плакать, кого-то смеяться, вместе с ней человек проживает жизнь. И сегодня мы надеемся, что ребята поймут и примут всё, что мы покажем им,  - отметил перед выступлением Тим  Дорофеев.  

Исполненные коллективом удивительные инструментальные, этно- и блюзкомпозиции, в том числе и авторские, написанные руководителем, были  тепло восприняты публикой. Виртуозная игра музыкантов впечатлила даже самых непросвещенных зрителей. После концерта воспитанники смогли пообщаться с исполнителями. Так, например, барабанщик Олег Юданов поделился своими небольшими секретами с самодеятельным музыкантом местной группы воспитанников Даниилом С.

- Чтобы испытать новые для себя эмоции, получить заряд энергии, обогатиться морально мы идём на выставку или концерт. Нам всем в определённые моменты жизни нужен выход в свет, культпоход. Ребята, находящиеся в колонии, этого лишены. И вряд ли они пошли бы на джаз в прошлой жизни, где была плохая компания. Поэтому "Культпоход" пришёл к ним, чтобы дать шанс на то, чтобы пересмотреть свои взгляды, - прокомментировал начальник Архангельской ВК Сергей Богатко.

 

28 ноябрь 11:27 | : Культура

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