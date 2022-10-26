Фильм "Святой архипелаг" представят на Arctic open

Документальный фильм о Соловецком монастыре «Святой архипелаг» представит в Архангельске режиссер Сергей Дебижев. Киноработа получила высшую награду Московского кинофестиваля в программе документальных фильмов в 2022 году. «Святой архипелаг» — исследование роли Соловецкой обители в жизни России.
«Соловецкие острова обладают особым статусом в становлении русского человека. Их историческое, культурное и духовное наследие неоспоримо и уникально. Соловецкая обитель — это святой архипелаг в беспокойном океане жизни. Обитель стала не только прибежищем каждого, кто встал на духовный путь, но и символом русского духа, непокоренного многочисленными невзгодами, — говорится на сайте фестиваля Arctic Open, частью которого станет показ картины. — "Святой архипелаг" — это большое исследование роли Соловецкой обители в контексте истории, культуры и духовной жизни страны».
Документальный фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ.
Где и когда можно посмотреть — читайте тут: https://arctic-open.com/program/svyatoj-arhipelag/
(по материалам Архангельской епархии)