Artic open предлагает снять свое кино

В рамках Международного кинофестиваля Arctic open второй год подряд любой житель Поморья может стать автором собственного фильма и показать его на большом экране – на открытии VIII Международного кинофестиваля Arctic open.

Сам квест построен в формате онлайн игры. Он содержит несколько заданий, в ходе выполнения которых участник сможет примерить на себя роль сценариста, актера, режиссера, оператора и монтажера, конечно, с подсказками от экспертов из мира кино. Задания участники найдут в чат-боте в Telegram (https://t.me/arctic_open_bot) или ВКонтакте (https://vk.cc/cBGG2D) – от актёрских кинопроб до составления сценария.

Финалом прохождения «игры» и выполнения заданий станет мини-фильм. В России 2024 год объявлен годом семьи, поэтому тема роликов участников «Семья Севера» - о семейных ценностях и традициях, силе и поддержке родственных связей, о весёлых историях и забавных случаях, о том, какими разными могут быть все члены семьи, но как находят общий язык. Фантазия участников не ограничена ничем кроме обозначенной темы.

После того, как ролики будут сняты и отправлены в чат-бот, наступит второй этап – голосование. Победителей выберут зрители и экспертное жюри.

Лучшие работы покажут на церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля Arctic open, а также опубликуют на сайте и в соцсетях киносмотра. Как и именитые режиссёры, начинающие авторы фильмов смогут побороться за призы кинофестиваля в номинации «Семья Севера».

Примерить на себя роль режиссёра, оператора, сценариста, актёра и продюсера помогут эксперты:

Телеведущая канала «Карусель» Даша Витан расскажет о том, как превратить съёмки детей на видео в весёлый и естественный процесс. Даша Витан - актриса, режиссёр, член экспертного совета по культуре Молодёжного Парламента при Государственной Думе, эксперт Департамента культуры г. Москвы по присвоению званий театральным коллективам, драматург, педагог, продюсер, художественный руководитель Профессионального театрального объединения «Мамин театр».



Советы по написанию сценариев даст Мария Ошмянская, член жюри V международного кинофестиваля Arctic open 2021 года, сценарист фильмов и сериалов.



Как искать сюжеты к фильму расскажет главный информационный партнёр проекта -руководитель медиапроекта «Мы здесь живём» Ирина Ившина.

Экспертом в сфере звукозаписи в IT-квесте станет Олег Кожевин - звукорежиссер, диктор, владелец и руководитель Студии звукозаписи MUSICAL EMOTIONS RECORDS (Архангельск).

Оператор и руководитель службы видеосопровождения Международного кинофестиваля Arctic open Петр Меньшиков расскажет о том, как превратить телефон в профессиональную камеру, а участника квеста – в кинооператора.



В прошлом году зрители отправили на суд народного жюри 22 ролика, за две недели голосования судьи отдали 4391 голос и выбрали пять победителей. Главным призом стал мотобуксировщик от компании «Помор».

Победителей квеста этого года наградят на церемонии открытия VIII Arctic open на сцене Архангельского театра драмы подарками от спонсоров и партнёров и дипломами кинофестиваля.

Сам IT-квест «Сними своё кино. Семья Севера» стартовал в понедельник, 30 сентября. Стать участником можно по ссылке. Для тех, кому удобнее проходить квест в Telegram (https://t.me/arctic_open_bot) или ВКонтакте (https://vk.cc/cBGG2D).

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России.