У архангелогородцев появился шанс снять свое кино

Стать автором фильма и презентовать его на VIII Международном кинофестивале Arctic open позволит участие в IT-квесте «Сними своё кино. Семья Севера». Всё, что для этого нужно — смартфон, Telegram или ВКонтакте и желание творить.

Ровно через месяц, 30 сентября, в Архангельске стартует IT-киноквест «Сними своё кино». В рамках Международного кинофестиваля Arctic open второй год подряд любой житель Поморья может стать автором собственного фильма и показать его на большом экране.

Сам IT-киноквест построен в формате онлайн игры. Он будет содержать пять заданий, в ходе выполнения которых участник сможет примерить на себя роль сценариста, актера, режиссера, оператора и монтажера, конечно, с подсказками от экспертов из мира кино. Задания участники найдут в чат-боте в Telegram или ВКонтакте – от актёрских кинопроб до составления сценария.

Финалом прохождения «игры» и выполнения заданий станет мини-фильм. В России 2024 год объявлен годом семьи, поэтому тема роликов участников «Семья Севера» - о семейных ценностях и традициях, силе и поддержке родственных связей, о весёлых историях и забавных случаях, о том, какими разными могут быть все члены семьи, но как находят общий язык. Фантазия участников не ограничена ничем кроме обозначенной темы.

После того, как ролики будут сняты и отправлены в чат-бот, наступит второй этап – народное голосование. Победителей выберут сами зрители с помощью того же чат-бота.

Лучшие работы покажут на церемонии открытия VIII Международного кинофестиваля Arctic open, а также опубликуют на сайте и в соцсетях киносмотра. Как и именитые режиссёры, начинающие авторы фильмов смогут побороться за призы кинофестиваля в номинации «Семья Севера».

В прошлом году зрители отправили на суд народного жюри 22 ролика, за две недели голосования 583 судьи отдали 4391 голос и выбрали пять победителей. Главным призом стал мотобуксировщик от компании «Помор».

- Люблю всё, что связано с кино и кинопроцессом, понравилась тема Севера. В прошлом году обучающий блок очень помог, особенно первый – «актёр». К советам экспертов постоянно возвращалась и пересматривала их. Тема «Семья Севера» очень привлекательна и актуальна в этом году. Буду думать, искать историю, интересные типажи, - рассказывает Ирина, участница IT-квеста 2023 года.

Сам IT-квест «Сними своё кино. Семья Севера» стартует 30 сентября. Ссылки на чат-боты появятся в соцсетях Arctic open и на сайте киносмотра.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноАрхипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России.



