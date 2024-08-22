В Архангельске начинает работать кинолаборатория

Лаборатория «Stable diffusion и анимация» для моушн-дизайнеров и аниматоров, художников работающих в области современного искусства, проводится в рамках кинофестиваля Arctic open впервые.



Все умеют пользоваться нейросетями. Пишешь промпт — нейросеть делает. Но не всегда то, что хочется. Не всегда там, где нужно. Почему? Потому что диффузные нейросети похожи на хаос (буквально, они работают на случайном нойзе). Во время лаборатории мы будем учиться управлять этим хаосом, детально познакомимся со stable diffusion и будем использовать нейросеть для обработки анимации.

Что мы будем делать на лаборатории

Во-первых, мы научимся писать правильные промпты — задания для Stable Diffsuion — популярной нейросети (бесплатной для использования). Во-вторых, будем делать и использовать карты и собственные модели, которые помогают сформулировать более точные инструкции для генерации изображения. В-третьих, мы научимся подготавливать изображения для последующей обработки в Stable Diffusion. И, конечно, будем применять весь этот набор инструментов для создания анимаций и статичных изображений.

Главная задача нашей лаборатории — исследовать возможности Stable Diffusion как инструмента моушн-дизайнера и современного художника.

Расписание лаборатории

Лаборатория – это образовательная программа большого социокультурного проекта «КиноПорт VIII Международного кинофестиваля Arctic Open», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области. Организатор – НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня».

Лаборатория будет проходить в два этапа. Первый этап — онлайн — в октябре и ноябре. Второй этап — очный — будет проходить в Архангельске во время VIII МКФ Arctic open. Важное условия участия в лаборатории — возможность приехать в Архангельск. Проезд и проживание оплачиваются организатором.

Первый этапа — онлайн занятия

Онлайн занятия будут проходить в октябре и ноябре раз в неделю по воскресеньям с 18:00 МСК. Ориентировочная длительность занятий — 2 часа. Занятия будут состоять из лекционного материала, лабораторных задач и домашних заданий. На выполнение домашних заданий потребуется примерно 4–5 часов в неделю.

Дата Тема 6 октября Введение в диффузные модели. Интерфейс и использование Stable Diffusion Automatic 1111



ДЗ: соединение невозможного 13 октября Принцип работы Image2Image. Подготовка графики для использования Img2Img



ДЗ: соединение невозможного — 2 19 октября Работа с LORA. Подготовка и использование собственной модели



ДЗ: серия графических работ 27 октября Принципы работа в cntrlnet. Подготовка графики для использования в cntrlnet



ДЗ: арктическая азбука 3 ноября Теория цвета. Сознательное использование цвета в моушн-дизайне и графике



ДЗ: создание доски референсов и цветовых схем 10 ноября Подготовка анимации для обработки в Stable Diffusion, настройка пакетной обработки, обработка секвенций в AE



ДЗ: тестовая анимация 17 ноября Метафора и цвет. Метафора в анимации



ДЗ: поиск метафоры 24 ноября Постановка творческой задачи второго этапа лаборатории



ДЗ: раскадровка

Второй этап

Второй этап — лаборатория в Архангельске. Совместная работа с участниками и кураторами над небольшим анимационным произведением, посвященным Северу и Белому морю. Во время второго этапа мы будем использовать полученные знания осознанно, ставить перед собой конкретные творческие задачи и применять нейросети для их решения.

3 декабря — приезда в Архангельск, заселение

4–7 декабря — работа лаборатории

8 декабря — финальный монтаж

9 декабря — вылет из Архангельска

После лаборатории

Мы предполагаем, что итогом лаборатории станут серия графических цифровых работ и коротких анимация, посвященных Архангельску, Белому морю, Арктике и Северу. Удачные работы будут экспонироваться в Архангельске и Мурманске. Мы еще не определились, где и когда будет проходить выставка в Архангельске. Выставка в Мурманске пройдёт в Контейнер-холле с 11 января.

Что вам потребуется для лаборатории

Пожалуйста, прочитайте этот блок очень внимательно!

ПК, мак и SD Automatic 1111

Для работы вам нужно развернуть сборку Stable Diffusion Automatic 1111 у себя на персональном компьютере или ноутбуке. Дистрибутив и подробные инструкции по установке вы можете найти на гите здесь.

Установка потребует пару часов свободного времени и более-менее стабильного интернета.

Там же перечислены минимальные характеристики для железа. Внимательно прочитайте эти характеристики, сравните с характеристиками своего ПК. Из личного опыта: всё точно работает на ПК с Nvidia Geforce 1660 Ti и на Macbook Pro M1.

Практика показала, что самое сложное в лаборатории — установка Stable Diffsuion. Если вы попали в список участников, пожалуйста, не тяните с установкой. Наверняка могут возникнуть непредвиденные сложности. Кураторы лаборатории помогут вам их решить онлайн.

Альтернативный вариант

Если ваше железо точно не потянет установку, но участвовать всё равно хочется, вы можете воспользоваться платным онлайн-сервисом Think Diffusion . Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями его использования и укажите, при подаче заявки, что вам нужна помощь с оплатой этого сервиса.

Кураторы лаборатории

Виктор Тяпков

Графический дизайнер, арт-директор, моушн-дизайнер, медиахудожник. Лауреат Golden Bee (2024). Участник международных плакатных выставок. Онлайн-преподаватель мастерской Института современного искусства. Участник фестивалей Typomania, Inversia, SoundAround Калининград, Videoforma-9. Преподаёт в Typomania school на курсе «Дизайн студия».



Антон Шлёнкин

Дизайнер, арт-директор, преподаватель. Занимается нейросетевыми экспериментами и моушн-дизайном. Прочитал годовой курс по 3д-графике и генеративному дизайну в академии РАНХиГС. С 2022 года является экспертом направления «Моушн дизайн» в компании Яндекс Практикум. Преподаёт в Typomania school на курсе «Нейросети» и «Дизайн студия».



Анна Гончарова

Графический дизайнер, преподаватель проектных дисциплин, автор образовательных программ в Яндекс Практикум и НИД

Условия участия, отбор

Участие в лаборатории — бесплатное. Проезд до Архангельска и обратно, проживание в Архангельске оплачивается организатором. Отбор участников проведут кураторы лаборатории. Основные критерии отбора: владение одним из базовых навыков (рисунок, анимация и моушн или графические редакторы), личная заинтересованность в участии, возможность выделить время для поездки в Архангельск, технические возможности.

Заполнить заявку на участие вы можете по ссылке — https://forms.yandex.ru/u/66ebc8445056906ccfdf1403/



