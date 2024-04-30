В Поморье завершился заочный этап курса «Школа кинопедагога»

Онлайн-обучение по программе «Основы режиссуры» проходило с 26 февраля по 27 мая. Авторский курс Татьяны Жуковой включал 12 лекций. Однако ещё на этапе формирования программы курс был дополнен двумя дополнительными лекциями об истории кинематографа и приёмах монтажа, которые прочитал кандидат философских наук и теоретик кино Антон Полуэктов.



Каждый понедельник в течение трёх месяцев участники курса из разных районов Архангельской области встречались на online-лекциях. В общей сложности они прослушали 14 лекций, которые постепенно шаг за шагом погружали их в специфику работы над созданием игровых фильмов: от формулирования идеи и умения представить её на питчинге до написания сценария, съёмок и монтажа.



Приглашёнными спикерами курса стали семь специалистов в области кинематографа:

Упражнениями по актёрскому мастерству поделилась актриса театра и кино, певица и педагог Виктория Тихомирова.

Приёмам создания образов героев обучили художник по костюмам Мария Лунина и художник по гриму Елена Мамедова.

О специфике работы со звуком в кино рассказала звукорежиссер Маргарита Алексеенко.

О композиции кадра, работе со светом на площадке и монтаже с участниками говорил кинооператор и режиссёр монтажа Пётр Меньшиков.

Режиссер, сценарист и продюсер Андрей Карасов, который поделился своим опытом в игровом кино.



Курс позволил пройти путь от придумывания идеи фильма к созданию своих собственных маленьких киноработ. Чтобы отработать теорию на практике, каждую неделю участники выполняли домашнее задание, а сформировать насмотренность и навык киноанализа помогали еженедельные списки фильмов к просмотру — всего за три месяца студенты курса «Школа кинопедагога» увидели и обсудили более 30 фильмов.



Завтра, 31 мая, 17 участников отправятся в д. Вершинино в Кенозерский национальный парк, где состоятся съёмки двух фильмов, над которыми студенты курса работали в командах. Для них начнётся практический этап кинообучения, а мы пока поделимся тем, что пишут участники в нашем чате после завершения online-этапа.

Отзывы:

Светлана Калямина

Очень полезные знания получила в дополнение к тем, которые уже были — прошла, как в игре, на новый продвинутый уровень. Огромная благодарность организаторам курса, спикерам, Татьяне Жуковой лично, коллегам.



Наталья Сеничева

Большущее спасибо за погружение нас в мир кино! Мы уже тоже слегка "укушенные" Во всяком случае, при обычном просмотре фильмов (что Вы с нами наделали! ) невольно, на автомате, мелькает в голове: а где завязка? а в чём конфликт? а какова арка героя? А после — крупность планов, вид съёмки, и т.д., и т.д., и т.д. Скажите — это теперь навсегда? От кенозерцев ждём снятых фильмов! Верим в вас! Желаем удачи, отличной совместной работы, кучу приятных, добрых и запоминающихся моментов! Держим за вас кулачки!



Елена Бородкина

Хочу сказать огромное спасибо всей команде, которая сделала этот проект и нас всех объединила! Мне кажется, мы все вышли на новый уровень, каждый на свой! Заразились просмотрами фильмов, и это тоже происходит совершенно по-иному. Мы стали участниками заразительного процесса подготовки к съемке, и оооочень хочется увидеть как и что получилось. Спасибо Татьяне за подачу информации в таком широком объеме!!! И за терпимое подведение к улучшенному результату домашних заданий!



Марина Турусинова

Спасибо всем огромное за этот важный и ценный опыт! Очень прошу писать мини-отчет, как проходят ваши дни съемок. Какие трудности возникают и как вы их решаете. Это очень интересно! Вы все такие классные! Рада, что познакомилась с вами.

Проект поддержан Губернаторским центром Архангельской области Министерством культуры Архангельской области и Президентским фондом культурных инициатив