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В Плесецком округе обижают объекты культурного наследия

Прокуратурой Плесецкого района пресечено бездействие Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Кенозерский» при осуществлении ремонта четырех объектов культурного наследия, переданных ему на праве оперативного управления.

Установлено, что церковь и три часовни, расположенные на территории Плесецкого района, требуют проведения ремонтно-реставрационных работ, в том числе воссоздания кирпичной кладки фасадов, колокольни, интерьеров, усиление фундамента, восстановления крестов, стоек и кровли. 

Вместе с тем проведение данных работ названным бюджетным учреждением не организовано.

Признав, что указанные нарушения негативным образом сказываются на сохранении объектов культурного наследия, Ломоносовский районный суд города Архангельска по иску прокурора Плесецкого района обязал ответчика организовать их устранение и проведение ремонтно-реставрационных работ.

Не согласившись с судебным актом, ответчик воспользовался правом на его обжалование, указав, что финансирование указанных работ не предусмотрено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции по существу оставлено без изменения.

(фото с https://rtek24.ru) 

29 март 11:04 | : Культура / Скандалы

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