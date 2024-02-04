Епархия организовала концерт в палатах северодвинского госпиталя

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя Плесецкого района виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения 17.09.2023, находясь на заготовительном участке ООО «Русские водоросли Муксалма» на острове Малая Муксалма Соловецкого Архипелага, в ходе конфликта, произошедшего с мастером бригады, ударил его ножом в грудь, причинив ранение, повлекшее смерть.

Обвиняемый свою вину признал полностью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.